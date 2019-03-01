УМЭО SOCAR сохранило в январе лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе

УМЭО SOCAR сохранило в январе 2019 года лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе.

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 18 крупными государственными и частными компаниями в январе 2019 года составил $77,911 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

"По итогам января 2019 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний стало Управление маркетинга и экономических операций компании SOCAR (УМЭО ГНКАР) с объемом $14,8 млн, среди частных – ООО "MTK Istehsalat Kommersiya" - $10,1 млн ", - отмечает ЦАЭРК.

По данным Центра, среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: "Азерэнержи" ($11,1 млн), ООО "Azeraluminum" ($6,1 млн), ЗАО "AzerGold" ($5,5 млн), "Азербайджанские авиалинии" ($2,1 млн), ООО CTS-Agro ($1,6 млн), "Azeripek" ($135 тыс.), ОАО "Suraxani Mashinqayirma zavodu toreme" ($76 тыс.).

В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: ООО «TST Export» ($4,5 млн), Azerbaijan International Mining Company ("дочка" Anglo Asian Mining Plc) - $4,3 млн, SOCAR Polymer ($4,2 млн), ООО "Garden Store" ($2,9 млн), World Trade ($2,5 млн), ООО Baku Steel Company ($2,1 млн), ООО «RAM Beynalxalq Nagliyyat ve Ticaret» ($2,1 млн), ООО «Azhazelnut» ($2 млн), ООО «Sun Food» ($1,8 млн).

Азербайджан в январе 2019 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $138 млн.

Н.Аббасова