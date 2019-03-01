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Дальнее зарубежье 01.03.2019 17:59

В Бразилии возможны транспортные затруднения в связи с проведением карнавала

В крупных городах Бразилии возможно скопление пассажиров в аэропортах и заторы на дорогах в связи с проведением ежегодного карнавала, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) в пятницу.

"Бразилия - 1-9 марта в крупных городах страны массовые праздничные мероприятия в связи с проведением ежегодного карнавала. Возможны ограничения движения транспорта, заторы на дорогах, в аэропортах и на вокзалах - повышенный пассажиропоток", - говорится в сообщении в twitter ДСКЦ.

Карнавал в Рио-де-Жанейро - это самый большой и красочный народный праздник Бразилии. В 2019 году он выпадает на даты со 2 по 9 марта. Карнавал включает одно из самых известных в мире праздничных шествий - парад самбы и театрализованное шоу.

По данным туроператоров, спроса на поездки в Рио-де-Жанейро у организованных российских туристов почти нет.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ТРАНСПОРТ, КАРНАВАЛ, ДСКЦ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]