В Бразилии возможны транспортные затруднения в связи с проведением карнавала

В крупных городах Бразилии возможно скопление пассажиров в аэропортах и заторы на дорогах в связи с проведением ежегодного карнавала, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) в пятницу.

"Бразилия - 1-9 марта в крупных городах страны массовые праздничные мероприятия в связи с проведением ежегодного карнавала. Возможны ограничения движения транспорта, заторы на дорогах, в аэропортах и на вокзалах - повышенный пассажиропоток", - говорится в сообщении в twitter ДСКЦ.

Карнавал в Рио-де-Жанейро - это самый большой и красочный народный праздник Бразилии. В 2019 году он выпадает на даты со 2 по 9 марта. Карнавал включает одно из самых известных в мире праздничных шествий - парад самбы и театрализованное шоу.

По данным туроператоров, спроса на поездки в Рио-де-Жанейро у организованных российских туристов почти нет.