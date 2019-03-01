Россия не идет на переговоры о цене на газ с 2020 года - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что российская сторона не реагирует на предложения Минска о начале переговоров о цене на газ с 2020 года.
"Следующий год - еще одна баталия (цена на газ с 2020 года - ИФ), аналогично налоговому маневру. Пока никаких телодвижений со стороны России, сколько мы ни предлагали. Мы с Путиным (президентом России Владимиром Путиным - ИФ) в Питере еще договорились, что в середине года определимся по цене на природный газ (с 2020 года - ИФ). Не идут даже на переговоры - это тоже неправильно", - заявил А.Лукашенко на встрече с общественностью и СМИ в пятницу в Минске.
По его словам, позиция белорусской стороны заключается в создании равных с российскими условий по цене на газ. "По 60 (долларов за тысячу кубометров - ИФ) хорошо, по 200 - давайте по 200, но конкуренция должна быть честной", - подчеркнул он.
Как сообщалось, министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич сообщал "Интерфаксу", что рассчитывает на активизацию газовых переговоров с РФ в марте этого года. Ранее на правительственном уровне стороны договаривались, что к 1 июля 2019 года подготовят согласованное решение о цене на газ для Минска с 2020 года.
В апреле 2017 года Беларусь и Россия согласовали цену на газ для Минска в 2018 и 2019 годах на уровне $129 и $127 за тысячу кубометров. Контракт на поставки российского газа в Белоруссию действует до конца 2019 года.
МИД Азербайджана с 1 марта начал оказывать консульские услуги через Службу ASAN
Президент Алиев утвердил ряд двусторонних азербайджано-белорусских документов
Пашинян своими действиями заводит переговоры по Карабаху в тупик - эксперт
Минэкологии будет осуществлять госконтроль за оценкой влияния на окружающую среду
Азербайджан упростит процедуры для туристических групп из Китая
Минкультуры получит 5 млн манатов на развитие азербайджанского кинематографа
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Трамп назвал переговоры с Ким Чен Ыном содержательными
В Киргизии заявляют о подвижках в переговорах по транзиту через РФ товаров, в том числе украинских
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Позитивные шаги по Карабаху от Пашиняна маловероятны
Интервью начальника управления по работе с клиентами среднего и малого бизнеса ВТБ (Азербайджан) Эльчина Гасанова
С AccessBank на 8 марта мужчинам - шанс, женщинам - подарок!
В рамках проекта РИКЦ «Беседы об искусстве» в Баку прошла лекция «К истории одного портрета»
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса и Caspian European Club проведут бизнес-форум
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»