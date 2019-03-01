Россия не идет на переговоры о цене на газ с 2020 года - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что российская сторона не реагирует на предложения Минска о начале переговоров о цене на газ с 2020 года.

"Следующий год - еще одна баталия (цена на газ с 2020 года - ИФ), аналогично налоговому маневру. Пока никаких телодвижений со стороны России, сколько мы ни предлагали. Мы с Путиным (президентом России Владимиром Путиным - ИФ) в Питере еще договорились, что в середине года определимся по цене на природный газ (с 2020 года - ИФ). Не идут даже на переговоры - это тоже неправильно", - заявил А.Лукашенко на встрече с общественностью и СМИ в пятницу в Минске.

По его словам, позиция белорусской стороны заключается в создании равных с российскими условий по цене на газ. "По 60 (долларов за тысячу кубометров - ИФ) хорошо, по 200 - давайте по 200, но конкуренция должна быть честной", - подчеркнул он.

Как сообщалось, министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич сообщал "Интерфаксу", что рассчитывает на активизацию газовых переговоров с РФ в марте этого года. Ранее на правительственном уровне стороны договаривались, что к 1 июля 2019 года подготовят согласованное решение о цене на газ для Минска с 2020 года.

В апреле 2017 года Беларусь и Россия согласовали цену на газ для Минска в 2018 и 2019 годах на уровне $129 и $127 за тысячу кубометров. Контракт на поставки российского газа в Белоруссию действует до конца 2019 года.