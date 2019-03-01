Белоруссия обратилась к России с просьбой о выделении госкредита на $600 млн, чтобы рефинансировать часть долга перед этой страной, сообщил президент Александр Лукашенко.

"Мы хотели перекредитоваться, мы эти деньги не получаем, мы их сразу возвращаем российскому государству", - сказал А.Лукашенко на встрече с общественностью и СМИ в пятницу в Минске.

При этом отсутствие этого кредита, по словам президента, не станет большой проблемой для Белоруссии. "Если уж очень тяжело и невозможно - мы на коленях ползать не будем, я не думаю, что для нас это будет огромная проблема", - добавил он.