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СНГ 01.03.2019 15:55

Белоруссия хочет перекредитоваться у России на $600 млн, но отказ не будет "огромной проблемой" - Лукашенко

Белоруссия обратилась к России с просьбой о выделении госкредита на $600 млн, чтобы рефинансировать часть долга перед этой страной, сообщил президент Александр Лукашенко.

"Мы хотели перекредитоваться, мы эти деньги не получаем, мы их сразу возвращаем российскому государству", - сказал А.Лукашенко на встрече с общественностью и СМИ в пятницу в Минске.

При этом отсутствие этого кредита, по словам президента, не станет большой проблемой для Белоруссии. "Если уж очень тяжело и невозможно - мы на коленях ползать не будем, я не думаю, что для нас это будет огромная проблема", - добавил он.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КРЕДИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]