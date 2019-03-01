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Дальнее зарубежье 01.03.2019 18:16

Главы МИД Британии и Пакистана обсудили ухудшение отношений между Исламабадом и Дели

Главы МИД Британии и Пакистана провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Кашмире и обострение конфликта между Индией и Пакистаном.

"Министр иностранных дел Пакистана Махмуд Куреши рассказал главе МИД Британии об агрессии со стороны Индии... назвав атаку серьезным нарушением международного права", - говорится в пресс-релизе пакистанского министерства.

М.Куреши подчеркнул, что в Пакистане гуманно обращаются с захваченным в плен пилотом ВВС Индии. Позже в пятницу его планируют вернуть на родину.

Министр иностранных дел Британии Джереми Хант в свою очередь выразил обеспокоенность ситуацией в регионе и призвал обе стороны предпринять шаги для деэскалации.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПАКИСТАН, ИНДИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]