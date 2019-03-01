Главы МИД Британии и Пакистана обсудили ухудшение отношений между Исламабадом и Дели

Главы МИД Британии и Пакистана провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Кашмире и обострение конфликта между Индией и Пакистаном.

"Министр иностранных дел Пакистана Махмуд Куреши рассказал главе МИД Британии об агрессии со стороны Индии... назвав атаку серьезным нарушением международного права", - говорится в пресс-релизе пакистанского министерства.

М.Куреши подчеркнул, что в Пакистане гуманно обращаются с захваченным в плен пилотом ВВС Индии. Позже в пятницу его планируют вернуть на родину.

Министр иностранных дел Британии Джереми Хант в свою очередь выразил обеспокоенность ситуацией в регионе и призвал обе стороны предпринять шаги для деэскалации.