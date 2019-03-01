Премьер Грузии заявил о переходе отношений с НАТО на новый уровень

Грузия является особым и надежным партнером НАТО, заявил в пятницу премьер-министр республики Мамука Бахтадзе.

Как сообщает пресс-служба грузинского премьера, выступая в пятницу на совместном заседании правительственных комиссий по вопросам интеграции в Евросоюз и в НАТО, М.Бахтадзе отметил, что в текущем году запланированы визиты в страну генсека НАТО Йенса Столтенберга, членов Военного комитета альянса и Североатлантического совета.

"Это еще раз подчеркивает, что отношения между Грузией и НАТО перешли на новый уровень", - сказал он.

По информации пресс-службы, в ходе заседания была утверждена Годовая национальная программа (ANP - Annual National Programme) - документ, который охватывает перечень реформ, осуществление которых должно приблизить Грузию к стандартам НАТО. Это программа с 2009 года заменила Индивидуальный план действий партнерства, с помощью которого с 2004 года велось сотрудничество между НАТО и Грузией.

На этой неделе в Министерстве иностранных дел Грузии сообщили, что визит генсека НАТО и членов Военного комитета альянса в республику запланирован на конец марта.

Ранее сообщалось, что в конце марта в Грузии также пройдут совместные с НАТО командно-штабные учения, участие в которых примут военнослужащие около 20 стран-членов и партнеров альянса.

По данным МИД, визит делегации Североатлантического совета запланирован на вторую половину года.