Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9337 RUR   0.0258 GBR   2.2547 TRY   0.3183

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.22 0.28 Brent 66.03 -0.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 3 Мар 4 Мар

Регион 01.03.2019 18:32

Премьер Грузии заявил о переходе отношений с НАТО на новый уровень

Грузия является особым и надежным партнером НАТО, заявил в пятницу премьер-министр республики Мамука Бахтадзе.

Как сообщает пресс-служба грузинского премьера, выступая в пятницу на совместном заседании правительственных комиссий по вопросам интеграции в Евросоюз и в НАТО, М.Бахтадзе отметил, что в текущем году запланированы визиты в страну генсека НАТО Йенса Столтенберга, членов Военного комитета альянса и Североатлантического совета.

"Это еще раз подчеркивает, что отношения между Грузией и НАТО перешли на новый уровень", - сказал он.

По информации пресс-службы, в ходе заседания была утверждена Годовая национальная программа (ANP - Annual National Programme) - документ, который охватывает перечень реформ, осуществление которых должно приблизить Грузию к стандартам НАТО. Это программа с 2009 года заменила Индивидуальный план действий партнерства, с помощью которого с 2004 года велось сотрудничество между НАТО и Грузией.

На этой неделе в Министерстве иностранных дел Грузии сообщили, что визит генсека НАТО и членов Военного комитета альянса в республику запланирован на конец марта.

Ранее сообщалось, что в конце марта в Грузии также пройдут совместные с НАТО командно-штабные учения, участие в которых примут военнослужащие около 20 стран-членов и партнеров альянса.

По данным МИД, визит делегации Североатлантического совета запланирован на вторую половину года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, НАТО, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Премьер Грузии заявил о невозможности восстановления отношений с РФ в настоящее время Приближение Грузии к вступлению в НАТО в интересах самого альянса - грузинский премьер Премьер Грузии заявил о поддержке демократических сил в Венесуэле Премьер Грузии заявил, что страну ждет еще много реформ на пути евроинтеграции Грузия не собирается отказываться от транзита российского газа - премьер Премьер Грузии назвал безработицу и восстановление территориальной целостности главными вызовами страны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]