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Дальнее зарубежье 01.03.2019 18:48

Венесуэла ведет переговоры с ЕС о возврате $2,5 млрд на закупку продуктов и медикаментов - вице-президент

Венесуэла готова оплатить поставки продуктов и медикаментов на сумму $2,5 млрд и передала соответствующее предложение в контактную группу Евросоюза по урегулированию венесуэльского кризиса, заявила вице-президент страны Делси Родригес.

"Мы уже говорили, что Венесуэла может получить необходимое финансирование для оплаты своих продуктов питания, медикаментов. Мы уже говорили с международной контактной группой Европейского Союза, передали перечень примерно на $2,5 млрд. Это перечень продуктов, который мы готовы оплатить", - сказала Д.Родригес в пятницу в Москве по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ПРОДУКТЫ, ЕС, ДЕНЬГИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]