Венесуэла ведет переговоры с ЕС о возврате $2,5 млрд на закупку продуктов и медикаментов - вице-президент

Венесуэла готова оплатить поставки продуктов и медикаментов на сумму $2,5 млрд и передала соответствующее предложение в контактную группу Евросоюза по урегулированию венесуэльского кризиса, заявила вице-президент страны Делси Родригес.
"Мы уже говорили, что Венесуэла может получить необходимое финансирование для оплаты своих продуктов питания, медикаментов. Мы уже говорили с международной контактной группой Европейского Союза, передали перечень примерно на $2,5 млрд. Это перечень продуктов, который мы готовы оплатить", - сказала Д.Родригес в пятницу в Москве по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
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