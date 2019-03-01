Лукашенко не рассчитывает на прорыв в развитии ЕАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко не ожидает прорыва в развитии Евразийского экономического союза в ближайшее время.
"Я больших надежд не лелею в плане нашего Евразийского экономического союза. Слишком много настороженности, слишком много разногласий, и что, наверное, совсем неприемлемо, что ЕАЭС начинает все больше политизироваться", - сказал А.Лукашенко на встрече с представителями общественности и СМИ в пятницу в Минске.
Он обратил внимание, что в ЕАЭС "огромное количество изъятий в торговле, разногласий, и, что печально, мы порой принимаем решения и их не исполняем". "А если и вносим какое-то разумное предложение по разрешению той или иной проблемы, то пока примем - выхолащиваем это решение до такой степени, что оно не имеет никакого значения", - констатировал глава государства.
"Есть споры очень большие у Казахстана с Кыргызстаном, у нас с Россией вы видите сколько проблем. Изъяты многие группы товаров из режимов торговых", - сказал он, заметив, что "слишком много национального эгоизма".
В данной связи А.Лукашенко заявил, что "особо не рассчитывает на какой-то прорыв, даже если мы будем председательствовать в этом союзе и возглавим Евразийскую комиссию". "Там же консенсусом принимаются все решения, и от позиции одного государства, пусть даже самого крупного, вряд ли что зависит, если другое государство будет против", - пояснил он.
В то же время, продолжил глава государства, Минск будет стараться "более глубокую интеграцию продвигать, проталкивать, проламывать насколько это возможно". "Не только потому, что мы привязаны к такой интеграции, это наша жизнь, но эта интеграция нам на пользу всегда", - добавил президент.
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