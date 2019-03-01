Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az в 2017-2019г получили заказов на $1,1 млрд

Азербайджанские производители получили в январе 2019 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $91,7 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В целом, с 1 января 2017 года по 1 февраля 2019 года заказы на экспорт продукции достигли $1 млрд 80,8 тыс.

В Центре также сообщили, что в январе 2019 года наибольшее число экспортных заказов поступало по следующим видам продукции: лук, орехи, томаты, хлопковое масло, яблоки, стройматериалы, яйца, вина, консервированное мясо, и др.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az.

Б.Рустамбеков