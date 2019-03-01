Иностранные туристы в Азербайджане в январе 2019г совершили операций посредством банковских карт на 88 млн манатов

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе 2019 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 88,3 млн манатов, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
По сравнению с январем 2018 года, объем проведенных операций сократился на 11,5%.
Отметим, что по итогам 2018 года этот показатель составил 1 млрд 278,4 млн манатов, что на 25% больше чем в 2017 году.
Как сообщалось, турпоток в Азербайджан в январе 2019 года составил 191,6 тыс. человек, что на 2,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Удельный вес туристов из РФ составил 29,4%, из Грузии – 29,1%, Турции – 11,2%, Ирана – 5,4%, ОАЭ – 4,5%.
При этом 77,1% туристов составили мужчины, 28,9% - женщины.
Б.Рустамбеков
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