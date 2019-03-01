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Финансы 01.03.2019 16:29

Иностранные туристы в Азербайджане в январе 2019г совершили операций посредством банковских карт на 88 млн манатов

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе 2019 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 88,3 млн манатов, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с январем 2018 года, объем проведенных операций сократился на 11,5%.

Отметим, что по итогам 2018 года этот показатель составил 1 млрд 278,4 млн манатов, что на 25% больше чем в 2017 году.

Как сообщалось, турпоток в Азербайджан в январе 2019 года составил 191,6 тыс. человек, что на 2,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Удельный вес туристов из РФ составил 29,4%, из Грузии – 29,1%, Турции – 11,2%, Ирана – 5,4%, ОАЭ – 4,5%.

При этом 77,1% туристов составили мужчины, 28,9% - женщины.

Б.Рустамбеков

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Тэги: БАНКИ, КАРТЫ, ОПЕРАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]