Москва будет развивать отношения с Баку без оглядки на реакцию Еревана – российский эксперт

Россия будет развивать сотрудничество с Азербайджаном, даже, несмотря на негативную реакцию на это в Армении, заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«Если Ереван просит кредиты, и мы ему помогаем, то Баку платит нам миллиарды, покупая у нас оборудование, оружие. Ну почему мы не должны в угоду Армении развивать отношения с Азербайджаном?» - сказал И.Коротченко в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, национальные интересы России заключаются в развитии отношений и с Арменией, и с Азербайджаном, и с другими странами. «Азербайджан наш надежный союзник. Что мы можем сказать плохого про Азербайджан? Ничего. Если реально наши интересы совпадают, если реально Баку нас поддерживает. Если реально Ильхам Алиев один из лучших внешнеполитических коллег», - отметил он.
Ставшие традиционными российско-американские переговоры по вопросам безопасности и военного сотрудничества в Азербайджане эксперт связал с доверием, оказываемым Баку Москвой и Вашингтоном.
«Азербайджан в силу своего международного статуса и авторитета предоставляет нам такую площадку. Здесь встречаются наши начальники генеральных штабов: Герасимов и его американский коллега из объединенного комитета начальников штабов ВС США», - отметил И.Коротченко.
Полностью с текстом интервью с И.Коротченко можно ознакомиться по ссылке http://interfax.az/view/759074.
Р.Бабаев
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