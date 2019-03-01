Транспортировка нефти по БТД в январе сократилась на 2,2%

Транспортировка нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в январе 2019 года составила 21 млн 307 тыс. баррелей, что на 2,2% ниже показателя января прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании BOTAS International Limited Company (BIL – оператор турецкого участка БТД).

«В январе 2019 года по нефтепроводу БТД транспортировано 21 млн 307 тыс. баррелей. В январе 2018 году по данному трубопроводу было прокачано 21 млн 787 тыс. баррелей нефти. Таким образом, в январе текущего года объем транспортировки по БТД сократился на 2,2%», - сообщили в компании.

По данным BOTAS, в 2018 году по нефтепроводу БТД было транспортировано 255 млн 770 тыс. баррелей нефти.

В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз. Также, начиная с июня 2010 года, по БТД осуществляется прокачка туркменской нефти.

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.

Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); Chevron (8,9%); Statoil (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и ONGC (2,36%).

Н.Аббасова