Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9337 RUR   0.0258 GBR   2.2547 TRY   0.3183

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.22 0.28 Brent 66.03 -0.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 3 Мар 4 Мар

ТЭК 01.03.2019 16:40

Транспортировка нефти по БТД в январе сократилась на 2,2%

Транспортировка нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в январе 2019 года составила 21 млн 307 тыс. баррелей, что на 2,2% ниже показателя января прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании BOTAS International Limited Company (BIL – оператор турецкого участка БТД).

«В январе 2019 года по нефтепроводу БТД транспортировано 21 млн 307 тыс. баррелей. В январе 2018 году по данному трубопроводу было прокачано 21 млн 787 тыс. баррелей нефти. Таким образом, в январе текущего года объем транспортировки по БТД сократился на 2,2%», - сообщили в компании.

По данным BOTAS, в 2018 году по нефтепроводу БТД было транспортировано 255 млн 770 тыс. баррелей нефти.

В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз. Также, начиная с июня 2010 года, по БТД осуществляется прокачка туркменской нефти.

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.

Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); Chevron (8,9%); Statoil (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и ONGC (2,36%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БТД, НЕФТЬ, ПРОКАЧКА


Похожие новости


Транспортировка нефти по БТД за весь период эксплуатации достигла 374 млн тонн Транспортировка нефти по БТД в январе-сентябре сократилась на 4% SOCAR рассчитывает в 2019г на прокачку по БТД 2 млн тонн российской нефти с месторождения Корчагина Объем нефти, прокачанной по БТД, достиг 3 млрд баррелей Транспортировка нефти по БТД в I квартале увеличилась на 2% Транспортировка нефти по БТД в январе-феврале увеличилась на 1%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]