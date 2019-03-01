Еврокомиссия констатировала самую низкую безработицу в ЕС с начала века

Обнадеживающими цифрами назвала нынешние показатели безработицы в Европейском союзе официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

"В январе 2019 года уровень безработицы в Европейском союзе установился на 6,5%, что говорит о снижении относительно 7,2% в январе 2018 года. Это самый низкий уровень безработицы, зарегистрированный с начала серии ежемесячных подсчетов в январе 2000 года", - заявила пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

В коммюнике Еврокомиссии указывается, что уровень безработицы в Европейском союзе постепенно снижался в течение последних пяти лет.

Уровень безработицы в странах зоны евро в январе 2019 года зарегистрирован в 7,8%, что означает снижение по сравнению с 8,6% в январе 2018 года.

"Это самый низкий уровень, когда-либо зарегистрированный в зоне евро с 2000 года", - говорится в сообщении ЕК.

По оценке европейской статистической службы Eurostat, в январе 2019 года в Евросоюзе в составе 28 стран безработными были 16,2 млн человек, из которых 12,8 млн приходились на зону евро. По отношению к январю 2018 года число безработных уменьшилось на 1,5 млн в ЕС 28 стран и на 1,2 млн - в зоне евро.