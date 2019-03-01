Еврокомиссия одобрила слияние Wintershall и DEA

Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия между нефтегазовыми "дочками" германского концерна BASF и LetterOne Михаила Фридмана.
"В соответствии с Регламентом ЕС о слияниях Европейская комиссия одобрила создание совместного предприятия Wintershall DEA компаниями LetterOne Holdings of Luxembourg и BASF S.E. Германии", - говорится в сообщении ведомства.
В 2017 году BASF и LetterOne подписали протокол о намерении, предусматривающий слияние их нефтегазовых "дочек" Wintershall и DEA.
BASF первоначально будет владеть 67% обыкновенных акций, а LetterOne - 33% акций Wintershall DEA, что отражает стоимость соответствующих добычных активов компаний. Для учета стоимости газотранспортных активов Wintershall в пользу BASF будут выпущены привилегированные акции. Не позднее трех лет после закрытия сделки и до приведения IPO они должны быть конвертированы в обыкновенные акции Wintershall DEA. В результате доля BASF в СП вырастет до 72,7%
Сообщалось, что сделку будет рассматривать правительственная комиссия РФ по иностранным инвестициям.
Процесс объединения двух германских нефтяных компаний - Wintershall и DEA - приведет к сокращению порядка четверти персонала (1000 из 4200 человек нынешнего штата двух компаний).
В том числе около 800 мест будет сокращено в Германии и 200 в Норвегии. В ФРГ более половины сокращений связаны с центральными офисами в Касселе и Гамбурге. Компании оценивают потенциал синергии от слияния в 200 млн евро.
В 2017 году вместе Wintershall и DEA по pro forma имели выручку в 4,7 млрд евро, EBITDA в 2,8 млрд евро и чистую прибыль в 740 млн евро. В 2017 году добыча углеводородов Wintershall и DEA составила около 210 млн баррелей нефтяного эквивалента, или 575 тыс. баррелей в сутки. Как ожидают участники сделки, в 2021-2023 годах СП может выйти на добычу в 750-800 тыс. баррелей в сутки.
LetterOne, куда М.Фридман и его партнеры по "Альфа-групп" внесли средства от продажи доли в ТНК-ВР, купила DEA у концерна RWE в 2015 году. При этом Wintershall боролась за покупку DEA, но уступила LetterOne.
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