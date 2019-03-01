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Дальнее зарубежье 01.03.2019 19:14

Пошлины Китая на поставки американских товаров сократили экспорт на $40 млрд в год - IIF

Ущерб от повышения китайских пошлин на импорт американских товаров превысил потери от аналогичных мер Соединенных Штатов, говорится в исследовании Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF).

По данным исследования, с июля по ноябрь экспорт товаров из США в Китай сократился на $17 млрд, или на $40 млрд в пересчете на годовые темпы. Показатель составляет примерно треть всего объема американских товаров, поставленных в КНР в 2017 году.

Как отмечает агентство Bloomberg, показатель учитывает не просто разницу в показателях за 2018 год в сравнении с 2017 годом, а снижение к прогнозу на 2018 год, который предусматривал ситуацию отсутствия повышений американских и китайских пошлин.

В минувшем году США повысили пошлины на импорт китайских товаров на общую сумму порядка $250 млрд в год. Власти Штатов также угрожали новыми повышениями в случае, если Вашингтон и Пекин не договорятся о торговом соглашении. В настоящее время между правительствами двух стран ведутся активные переговоры, и по данным Bloomberg, американская сторона готовит текст соглашения к встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, запланированной на конец марта.

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Тэги: США, КИТАЙ, ТОРГОВЛЯ, ПОШЛИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]