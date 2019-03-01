Пошлины Китая на поставки американских товаров сократили экспорт на $40 млрд в год - IIF

Ущерб от повышения китайских пошлин на импорт американских товаров превысил потери от аналогичных мер Соединенных Штатов, говорится в исследовании Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF).
По данным исследования, с июля по ноябрь экспорт товаров из США в Китай сократился на $17 млрд, или на $40 млрд в пересчете на годовые темпы. Показатель составляет примерно треть всего объема американских товаров, поставленных в КНР в 2017 году.
Как отмечает агентство Bloomberg, показатель учитывает не просто разницу в показателях за 2018 год в сравнении с 2017 годом, а снижение к прогнозу на 2018 год, который предусматривал ситуацию отсутствия повышений американских и китайских пошлин.
В минувшем году США повысили пошлины на импорт китайских товаров на общую сумму порядка $250 млрд в год. Власти Штатов также угрожали новыми повышениями в случае, если Вашингтон и Пекин не договорятся о торговом соглашении. В настоящее время между правительствами двух стран ведутся активные переговоры, и по данным Bloomberg, американская сторона готовит текст соглашения к встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, запланированной на конец марта.
МИД Азербайджана с 1 марта начал оказывать консульские услуги через Службу ASAN
Президент Алиев утвердил ряд двусторонних азербайджано-белорусских документов
Пашинян своими действиями заводит переговоры по Карабаху в тупик - эксперт
Нефть перешла к падению на слабых статданных из США, Brent торгуется у $65,2 за баррель
Ахадов: Урегулирование проблемы просроченных кредитов населения затронет 311 тыс. судебных исков
Россельхознадзор запретил ввоз в ручной клади и багаже растениеводческой продукции из Азербайджана
Минэкологии будет осуществлять госконтроль за оценкой влияния на окружающую среду
Азербайджан упростит процедуры для туристических групп из Китая
Минкультуры получит 5 млн манатов на развитие азербайджанского кинематографа
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Позитивные шаги по Карабаху от Пашиняна маловероятны
Интервью начальника управления по работе с клиентами среднего и малого бизнеса ВТБ (Азербайджан) Эльчина Гасанова
С AccessBank на 8 марта мужчинам - шанс, женщинам - подарок!
В рамках проекта РИКЦ «Беседы об искусстве» в Баку прошла лекция «К истории одного портрета»
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса и Caspian European Club проведут бизнес-форум
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»