Пошлины Китая на поставки американских товаров сократили экспорт на $40 млрд в год - IIF

Ущерб от повышения китайских пошлин на импорт американских товаров превысил потери от аналогичных мер Соединенных Штатов, говорится в исследовании Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF).

По данным исследования, с июля по ноябрь экспорт товаров из США в Китай сократился на $17 млрд, или на $40 млрд в пересчете на годовые темпы. Показатель составляет примерно треть всего объема американских товаров, поставленных в КНР в 2017 году.

Как отмечает агентство Bloomberg, показатель учитывает не просто разницу в показателях за 2018 год в сравнении с 2017 годом, а снижение к прогнозу на 2018 год, который предусматривал ситуацию отсутствия повышений американских и китайских пошлин.

В минувшем году США повысили пошлины на импорт китайских товаров на общую сумму порядка $250 млрд в год. Власти Штатов также угрожали новыми повышениями в случае, если Вашингтон и Пекин не договорятся о торговом соглашении. В настоящее время между правительствами двух стран ведутся активные переговоры, и по данным Bloomberg, американская сторона готовит текст соглашения к встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, запланированной на конец марта.