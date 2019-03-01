Истекает срок, данный властями Испании родственникам Франко на выбор места для перезахоронения его останков

В пятницу истекает 15-дневный срок, данный правительством Испании семье бывшего руководителя Испании Франсиско Франко срок на принятие окончательного решения о месте его захоронения после эксгумации его останков из могилы в Долине Павших.

Окончательный декрет о перезахоронении его останков был принят 15 февраля.

Ранее на этой неделе испанский суд попытался приостановить действие декрета испанского правительства, сославшись на сложности с перезахоронением ввиду "нарушения целостности вида исторического объекта", поскольку при эксгумации возникнет необходимость перемещения тяжелой мраморной надгробной плиты и проведения других работ.

Правительство Испании также выступило с предупреждением применить меры административного воздействия в отношении монахов-бенедиктинцев, монастырь которых находится на территории Долины Павших, в случае, если они вознамерятся чинить препятствия эксгумации. В то же время Ватикан, которому подчиняется монастырь, высказался за перенос останков.

Ранее семья Ф.Франко высказывала желание о его перезахоронении в крипте мадридского собора Альмудена, однако правительство приняло решение отказать в удовлетворении этой просьбы из соображений "общественной безопасности".

В правительстве Испании заявили, что в соответствии с принятым постановлением эксгумация останков Ф.Франко будет проведена с согласия его семьи или без него, при этом пообещали провести эту процедуру с уважением и достоинством.

В случае, если родственники Ф.Франко не выберут место для его перезахоронения дальнейшую судьбу останков бывшего руководителя Испании будет определять испанское правительство. Пока о каких-либо предложениях семьи не сообщалось.

Представители правительства подтвердили позицию, согласно которой Долина Павших, где сейчас захоронен Ф.Франко, должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору. Кроме того, они отметили необходимость перезахоронения тем, что Ф.Франко не погиб в бою, а скончался естественной смертью.

В то же время испанское общество проявляет себя консервативно и выступает против переноса останков.

Согласно данным опроса, который ранее провел испанский телеканал "ТелеМадрид", подавляющее число участников - 85,3% сочли, что могила Ф.Франко должна остаться на территории Долины Павших.

"За" эксгумацию и перенос останков в родовую усыпальницу семьи Франко в местечке Пардо выступают 3,6%, а почти 11% высказались за перенос останков Ф.Франко в крипту мадридского собора Альмудена.

Согласно мнениям ряда испанских аналитиков, эксгумация останков не сможет бытьь проведена до 28 апреля, когда в стране пройдут внеочередные всеобщие выборы.

Ф.Франко пришел к власти в итоге гражданской войны 1936-1939 годов, с одной стороны которого выступали фалангисты - силы Ф.Франко, а с другой - республиканцы. Ф.Франко руководил страной как каудильо Испанского государства в период с 1939 до смерти в 1975 году.

После его кончины в стране была восстановлена монархия.

В последующие годы в испанском обществе обе стороны конфликта приняли негласное правило не вспоминать былое, в связи с чем вплоть до недавнего времени вопрос о перезахоронении останков Ф.Франко настолько серьезного развития не приобретал.