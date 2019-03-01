Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9337 RUR   0.0258 GBR   2.2547 TRY   0.3183

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.22 0.28 Brent 66.03 -0.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 3 Мар 4 Мар

Карабахский конфликт 01.03.2019 16:55

Баку призывает сопредседателей МГ ОБСЕ воздействовать на Ереван в связи с планами заселения в Нагорном Карабахе – МИД

Баку поднимет в ООН и ОБСЕ вопрос по «Программе заселения» Арменией оккупированных территорий Азербайджан, заявила пресс-секретарь азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева.

Ранее, директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян заявил, что «Программа заселения» Нагорного Карабаха станет основной гарантией безопасности. «Этой программой мы направим конкретный посыл всему нашему народу и миру, а также людям, спекулирующим на теме сдачи земель (возвращение территорий вокруг Нагорного Карабаха Азербайджану - ИФ), что у нас нет цели сдавать земли, а напротив - на наших землях должны жить наши соотечественники», - сказал А.Ванецян.

«Азербайджан, со своей стороны, поднимет этот вопрос в рамках ведущих международных организаций, включая ООН, ОБСЕ и т.д. Вместе с тем, призываем сопредседателей Минской группы (МГ) ОБСЕ выступить с решительным заявлением о принципиальном осуждении такого рода шагов представителей высшего политического руководства Армении», - заявила Л.Абдуллаева агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По ее словам, заявление А.Ванецяна является неприкрытым выпадом против многолетнего переговорного процесса под эгидой сопредседателей МГ ОБСЕ и противоречит его сущности и логике, в частности, в свете достигнутых результатов во время последней встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Париже.

«По сути, здесь налицо попытка подорвать переговорный процесс и бросить вызов деятельности посредников. С другой стороны, данное заявление является ещё одним явным свидетельством прямого участия Армении в оккупации территорий Азербайджана и стремления хоть как-то «оправдать» вынашиваемые ею планы по аннексии этих земель, в том числе путем проведения незаконной политики переселения. Это в корне противоречит Женевским Конвенциям 1949 г. и Дополнительным протоколам к ним»,- сказала она.

Л.Абдуллаева подчеркнула, что «именно Армения несет ответственность за все возможные негативные последствия подобных провокационных высказываний».

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАРАБАХ, ООН, ОБРАЩЕНИЕ


Похожие новости


Генсек ООН приветствует договоренности Баку и Еревана по Карабаху Баку предостерегает генсека ООН о попытках Армении исказить правду о Карабахе Генсек ООН призывает посредников по Карабаху активизировать усилия для решения конфликта Баку приветствует призыв генсека ООН по интенсификации деятельности посредников по Карабаху – МИД Азербайджана Вывод армянских ВС с оккупированных территорий позволит наладить сотрудничество между Баку и Ереваном – Постпредство Азербайджана при ООН Армения стремится всячески затянуть решение карабахского конфликта – президент Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]