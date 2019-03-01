Баку призывает сопредседателей МГ ОБСЕ воздействовать на Ереван в связи с планами заселения в Нагорном Карабахе – МИД

Баку поднимет в ООН и ОБСЕ вопрос по «Программе заселения» Арменией оккупированных территорий Азербайджан, заявила пресс-секретарь азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева.

Ранее, директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян заявил, что «Программа заселения» Нагорного Карабаха станет основной гарантией безопасности. «Этой программой мы направим конкретный посыл всему нашему народу и миру, а также людям, спекулирующим на теме сдачи земель (возвращение территорий вокруг Нагорного Карабаха Азербайджану - ИФ), что у нас нет цели сдавать земли, а напротив - на наших землях должны жить наши соотечественники», - сказал А.Ванецян.

«Азербайджан, со своей стороны, поднимет этот вопрос в рамках ведущих международных организаций, включая ООН, ОБСЕ и т.д. Вместе с тем, призываем сопредседателей Минской группы (МГ) ОБСЕ выступить с решительным заявлением о принципиальном осуждении такого рода шагов представителей высшего политического руководства Армении», - заявила Л.Абдуллаева агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По ее словам, заявление А.Ванецяна является неприкрытым выпадом против многолетнего переговорного процесса под эгидой сопредседателей МГ ОБСЕ и противоречит его сущности и логике, в частности, в свете достигнутых результатов во время последней встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Париже.

«По сути, здесь налицо попытка подорвать переговорный процесс и бросить вызов деятельности посредников. С другой стороны, данное заявление является ещё одним явным свидетельством прямого участия Армении в оккупации территорий Азербайджана и стремления хоть как-то «оправдать» вынашиваемые ею планы по аннексии этих земель, в том числе путем проведения незаконной политики переселения. Это в корне противоречит Женевским Конвенциям 1949 г. и Дополнительным протоколам к ним»,- сказала она.

Л.Абдуллаева подчеркнула, что «именно Армения несет ответственность за все возможные негативные последствия подобных провокационных высказываний».

Ф.Исазаде