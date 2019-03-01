В Таиланде ожидается сильное загрязнение воздуха в связи с лесными пожарами

Высокая загрязненность воздуха ожидается в Таиланде из-за лесных пожаров на севере страны, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) в пятницу.

"Таиланд - вследствие лесных пожаров на севере страны в марте и апреле прогнозируется высокий уровень загрязнения воздуха", - говорится в сообщении ДСКЦ в twitter.

По данным АТОР, Таиланд входит в пятерку самых популярных у россиян направлений на весенние праздники.