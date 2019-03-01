Свыше 80 человек погибли в Сирии с декабря, спасаясь от ИГ - ООН

По меньшей мере, 84 человека, две трети из которых - дети, умерли с декабря, по пути в лагерь аль-Холь в северо-восточной Сирии при бегстве от террористов "Исламского государства" в провинции Дейр-эз-Зор, сообщили в пятницу представители ООН.

"Также сообщается о 175 детях, доставленных в больницы с симптомами серьезного хронического недоедания", - говорится в сообщении представителя Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, опубликованном в пятницу.

В документе отмечается, что 13 тыс. человек покинули Дейр-эз-Зор на прошлой неделе, при этом многие из них уже добрались до лагеря аль-Холь, и исход людей из региона продолжается.