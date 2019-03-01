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Дальнее зарубежье 01.03.2019 16:57

Свыше 80 человек погибли в Сирии с декабря, спасаясь от ИГ - ООН

По меньшей мере, 84 человека, две трети из которых - дети, умерли с декабря, по пути в лагерь аль-Холь в северо-восточной Сирии при бегстве от террористов "Исламского государства" в провинции Дейр-эз-Зор, сообщили в пятницу представители ООН.

"Также сообщается о 175 детях, доставленных в больницы с симптомами серьезного хронического недоедания", - говорится в сообщении представителя Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, опубликованном в пятницу.

В документе отмечается, что 13 тыс. человек покинули Дейр-эз-Зор на прошлой неделе, при этом многие из них уже добрались до лагеря аль-Холь, и исход людей из региона продолжается.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СИРИЯ, ООН, БЕЖЕНЦЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]