Свыше 80 человек погибли в Сирии с декабря, спасаясь от ИГ - ООН

По меньшей мере, 84 человека, две трети из которых - дети, умерли с декабря, по пути в лагерь аль-Холь в северо-восточной Сирии при бегстве от террористов "Исламского государства" в провинции Дейр-эз-Зор, сообщили в пятницу представители ООН.
"Также сообщается о 175 детях, доставленных в больницы с симптомами серьезного хронического недоедания", - говорится в сообщении представителя Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, опубликованном в пятницу.
В документе отмечается, что 13 тыс. человек покинули Дейр-эз-Зор на прошлой неделе, при этом многие из них уже добрались до лагеря аль-Холь, и исход людей из региона продолжается.
МИД Азербайджана с 1 марта начал оказывать консульские услуги через Службу ASAN
Президент Алиев утвердил ряд двусторонних азербайджано-белорусских документов
Пашинян своими действиями заводит переговоры по Карабаху в тупик - эксперт
Нефть перешла к падению на слабых статданных из США, Brent торгуется у $65,2 за баррель
Ахадов: Урегулирование проблемы просроченных кредитов населения затронет 311 тыс. судебных исков
Россельхознадзор запретил ввоз в ручной клади и багаже растениеводческой продукции из Азербайджана
Минэкологии будет осуществлять госконтроль за оценкой влияния на окружающую среду
Азербайджан упростит процедуры для туристических групп из Китая
Минкультуры получит 5 млн манатов на развитие азербайджанского кинематографа
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Позитивные шаги по Карабаху от Пашиняна маловероятны
Интервью начальника управления по работе с клиентами среднего и малого бизнеса ВТБ (Азербайджан) Эльчина Гасанова
С AccessBank на 8 марта мужчинам - шанс, женщинам - подарок!
В рамках проекта РИКЦ «Беседы об искусстве» в Баку прошла лекция «К истории одного портрета»
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса и Caspian European Club проведут бизнес-форум
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»