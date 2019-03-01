Банки в Азербайджане в январе увеличили активы на 0,3%, капитализацию – на 1,1%

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 31 января 2019 года составляют 29 млрд 602,9 млн. манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Как сообщалось ранее, на 1 января 2019 года активы банков в Азербайджане составляли 29 млрд 502,4 млн манатов. Таким образом, за январь 2019 года активы банков увеличились на 0,3%.

Кредитный портфель банков на конец отчетного периода составляет 12 млрд 541 млн манатов (спад на 0,7% - ИФ).

Суммарная капитализация банков в Азербайджане на 31 января 2019 года составляет 4 млрд 117,3 млн манатов (рост на 1,1%).

Обязательства банков на начало февраля составляют 25 млрд 485,6 млн манатов (рост на 0,2%). В том числе обязательства перед Центральным банком составили 369,5 млн манатов (спад на 4%).

По данным регулятора, суммарная чистая прибыль банков в январе 2019 года составила 42,6 млн манатов, что на 50,9% меньше показателя января 2018 года.

В январе 2019 года процентные доходы банков составили 162 млн манатов (рост на 10,3% по сравнению с январем 2018г - ИФ), в том числе 114,2 млн манатов по выданным кредитам.

Непроцентные доходы банков за отчетный период составили 52,4 млн манатов (рост на 71,2%).

Процентные расходы банков в январе составили 49,1 млн манатов (спад на 3,4%), в том числе по депозитам – 31,5 млн манатов.

Непроцентные расходы банков составили 80,7 млн манатов (рост на 17,5%).

Операционная прибыль банковского сектора Азербайджана по итогам января 2019 года составила 78,2 млн манатов (рост на 34,8%), выплаты по налогу на прибыль – 5,3 млн манатов. При этом на формирование резервов банки в отчетном периоде направили 32,9 млн манатов.

На 31 января 2019 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 30 банков, в том числе в 15 банках имеется иностранный капитал.

В целом, на конец января банки имеют 508 филиалов и 130 отделений.

В банковском секторе Азербайджана работают 17 тыс. 588 человека (рост по сравнению с показателем на конец 2018г на 0,8%).

А.Азизов