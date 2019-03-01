В Киргизии заявляют о подвижках в переговорах по транзиту через РФ товаров, в том числе украинских

На прошедшем в Бишкеке в пятницу заседании киргизско-российской межправительственной комиссии Киргизия подняла вопрос транзита через территорию РФ различных товаров, в том числе и произведенных на Украине, заявил вице-премьер республики Жениш Разаков.
"Этот вопрос обсуждался, он обсуждается в разных форматах, в том числе в формате ЕАЭС. Сегодня мы этот вопрос обсудили еще раз более подробно и детально для того, чтобы понять, как нужно действовать", - сказал Ж.Разаков, являющийся сопредседателем комиссии, отвечая на вопрос "Интерфакса" по итогам заседания.
Он сообщил, что "на сегодняшний день в рамках ЕАЭС запущен пилотный проект перевозки товаров с наличием навигационных пломб (система отслеживания товаров - ИФ), и мы думаем, что при помощи этого проекта мы сможем достичь соглашения о транзите товаров через территорию РФ".
"Со стороны России было высказано пожелание получить все подробные данные о перевозимых товарах, объемах и других вопросах поставок, так что можно говорить, что в этом вопросе подвижки есть", - отметил вице-премьер.
В 2019 году Россия продлила срок запрета на транзит украинских грузов через ее территорию в Казахстан и Киргизию.
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