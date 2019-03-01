Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9337 RUR   0.0258 GBR   2.2547 TRY   0.3183

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.22 0.28 Brent 66.03 -0.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 3 Мар 4 Мар

СНГ 01.03.2019 20:21

В Киргизии заявляют о подвижках в переговорах по транзиту через РФ товаров, в том числе украинских

На прошедшем в Бишкеке в пятницу заседании киргизско-российской межправительственной комиссии Киргизия подняла вопрос транзита через территорию РФ различных товаров, в том числе и произведенных на Украине, заявил вице-премьер республики Жениш Разаков.

"Этот вопрос обсуждался, он обсуждается в разных форматах, в том числе в формате ЕАЭС. Сегодня мы этот вопрос обсудили еще раз более подробно и детально для того, чтобы понять, как нужно действовать", - сказал Ж.Разаков, являющийся сопредседателем комиссии, отвечая на вопрос "Интерфакса" по итогам заседания.

Он сообщил, что "на сегодняшний день в рамках ЕАЭС запущен пилотный проект перевозки товаров с наличием навигационных пломб (система отслеживания товаров - ИФ), и мы думаем, что при помощи этого проекта мы сможем достичь соглашения о транзите товаров через территорию РФ".

"Со стороны России было высказано пожелание получить все подробные данные о перевозимых товарах, объемах и других вопросах поставок, так что можно говорить, что в этом вопросе подвижки есть", - отметил вице-премьер.

В 2019 году Россия продлила срок запрета на транзит украинских грузов через ее территорию в Казахстан и Киргизию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, РОССИЯ, ТОВАРЫ, ТРАНЗИТ


Похожие новости


Путин 28 марта посетит с визитом Киргизию - вице-премьер РФ Чуйченко Президент Киргизии ждет укрепления партнерства с Россией после визита Путина в республику Путин обсудил с киргизским коллегой подготовку к предстоящему визиту в Бишкек - Кремль Русский язык сохранит статус официального в Киргизии - президент Визит Путина в Бишкек подтвердит высокий уровень российско-киргизских отношений - Жээнбеков Путин сменил посла РФ в Киргизии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]