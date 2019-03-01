В Ереване рассматривают иранские предложения о поставках газа

Армения считает возможным приобретение природного газа у Ирана по более низкой цене, чем в России.
"Были предложения. Не хочу сейчас называть величину цены, поскольку договоренности не окончательные, но в ближайшем будущем мы обобщим ценовые предложения", - заявил первый замминистра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Гарегин Баграмян армянским журналистам в иранском городе Исфахан.
"Армения и сейчас получает газ из Ирана, однако платит не наличными деньгами, а электроэнергией. Если поступит выгодное предложение, то будем покупать за деньги. Это сотрудничество", - отметил Г.Баграмян, который в составе возглавляемой премьер-министром делегации находился в Иране.
По словам замминистра, политических проблем с Россией не возникнет.
Как сообщалось, с 1 января 2019 года цена на поставляемый Россией Армении природный газ составила $165 за 1 тыс. куб. м. До этого Армения получала газ по $150 за 1 тыс. куб м.
Г.Баграмян также сообщил, что армяно-иранское соглашение "газ в обмен на электроэнергию" будет продлено до 2040 года.
"В скором времени завершится строительство третьей высоковольтной ЛЭП между Ираном и Арменией, что позволит экспортировать больше электроэнергии. Будет начато строительство новой ГЭС (Мегринская ГЭС на армяно-иранской границе - ИФ). В этом контексте важно, чтобы соглашение "газ в обмен на электроэнергию" было в новых объемах и на более длительный срок. Проект соглашения будет готов в течение месяца, после чего будут начаты конкретные обсуждения", - заявил замминистра.
Армения получает из Ирана газ в обмен на электроэнергию в объеме 1 млн куб. м газа в сутки. Иранский газ поступает в Армению в обмен на электроэнергию из расчета 3 кВт.ч за 1 куб. м газа.
Иран начал поставлять газ в Армению в обмен на электроэнергию в 2009 году, после того, как четырехстороннее соглашение о начале программы подписали в Ереване армянские ЗАО "Ереванская ТЭС" и "Воротанский Каскад ГЭС", с иранской стороны - Национальная иранская газовая компания (NIGC) и компания "Таванир".
Газ поступает по газопроводу Иран-Армения, который рассматривается Арменией в качестве альтернативы северному магистральному газопроводу "Северный Кавказ - Закавказье", по которому Армения получает газ из России через территорию Грузии.
В соответствии с соглашением предполагалось, что Иран будет поставлять Армении с 2009 года 1,1 млрд кубометров газа, с 2019 года - до 2,3 млрд кубометров газа в год.
МИД Азербайджана с 1 марта начал оказывать консульские услуги через Службу ASAN
Президент Алиев утвердил ряд двусторонних азербайджано-белорусских документов
Пашинян своими действиями заводит переговоры по Карабаху в тупик - эксперт
Нефть перешла к падению на слабых статданных из США, Brent торгуется у $65,2 за баррель
Ахадов: Урегулирование проблемы просроченных кредитов населения затронет 311 тыс. судебных исков
Россельхознадзор запретил ввоз в ручной клади и багаже растениеводческой продукции из Азербайджана
Минэкологии будет осуществлять госконтроль за оценкой влияния на окружающую среду
Азербайджан упростит процедуры для туристических групп из Китая
Минкультуры получит 5 млн манатов на развитие азербайджанского кинематографа
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Позитивные шаги по Карабаху от Пашиняна маловероятны
Интервью начальника управления по работе с клиентами среднего и малого бизнеса ВТБ (Азербайджан) Эльчина Гасанова
С AccessBank на 8 марта мужчинам - шанс, женщинам - подарок!
В рамках проекта РИКЦ «Беседы об искусстве» в Баку прошла лекция «К истории одного портрета»
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса и Caspian European Club проведут бизнес-форум
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»