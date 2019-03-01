В Ереване рассматривают иранские предложения о поставках газа

Армения считает возможным приобретение природного газа у Ирана по более низкой цене, чем в России.

"Были предложения. Не хочу сейчас называть величину цены, поскольку договоренности не окончательные, но в ближайшем будущем мы обобщим ценовые предложения", - заявил первый замминистра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Гарегин Баграмян армянским журналистам в иранском городе Исфахан.

"Армения и сейчас получает газ из Ирана, однако платит не наличными деньгами, а электроэнергией. Если поступит выгодное предложение, то будем покупать за деньги. Это сотрудничество", - отметил Г.Баграмян, который в составе возглавляемой премьер-министром делегации находился в Иране.

По словам замминистра, политических проблем с Россией не возникнет.

Как сообщалось, с 1 января 2019 года цена на поставляемый Россией Армении природный газ составила $165 за 1 тыс. куб. м. До этого Армения получала газ по $150 за 1 тыс. куб м.

Г.Баграмян также сообщил, что армяно-иранское соглашение "газ в обмен на электроэнергию" будет продлено до 2040 года.

"В скором времени завершится строительство третьей высоковольтной ЛЭП между Ираном и Арменией, что позволит экспортировать больше электроэнергии. Будет начато строительство новой ГЭС (Мегринская ГЭС на армяно-иранской границе - ИФ). В этом контексте важно, чтобы соглашение "газ в обмен на электроэнергию" было в новых объемах и на более длительный срок. Проект соглашения будет готов в течение месяца, после чего будут начаты конкретные обсуждения", - заявил замминистра.

Армения получает из Ирана газ в обмен на электроэнергию в объеме 1 млн куб. м газа в сутки. Иранский газ поступает в Армению в обмен на электроэнергию из расчета 3 кВт.ч за 1 куб. м газа.

Иран начал поставлять газ в Армению в обмен на электроэнергию в 2009 году, после того, как четырехстороннее соглашение о начале программы подписали в Ереване армянские ЗАО "Ереванская ТЭС" и "Воротанский Каскад ГЭС", с иранской стороны - Национальная иранская газовая компания (NIGC) и компания "Таванир".

Газ поступает по газопроводу Иран-Армения, который рассматривается Арменией в качестве альтернативы северному магистральному газопроводу "Северный Кавказ - Закавказье", по которому Армения получает газ из России через территорию Грузии.

В соответствии с соглашением предполагалось, что Иран будет поставлять Армении с 2009 года 1,1 млрд кубометров газа, с 2019 года - до 2,3 млрд кубометров газа в год.