Трамп назвал переговоры с Ким Чен Ыном содержательными

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что переговоры в Ханое с лидером КНДР Ким Чен Ыном носили предметный характер.
"Хорошо вернуться домой из Вьетнама - чудесного места. У нас были очень содержательные переговоры с Ким Чен Ыном: мы знаем, что они хотят, а они знают, что у нас должно быть", - написал он на своей странице в Twitter.
"Отношения очень хорошие, давайте посмотрим, что произойдет дальше!" - добавил он.
Переговоры Д.Трампа и Ким Чен Ына завершились в минувший четверг в Ханое раньше запланированного. Лидеры США и КНДР по итогам переговоров не подписали никаких соглашений.
Д.Трамп на итоговой пресс-конференции заявил, что принял решение "подождать", а не заключать "плохого соглашения". Позднее в интервью телеканалу Fox News он объяснил, что лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах в Ханое отказался от полной денуклеаризации, которой добивались Соединенные Штаты, и это стало причиной отсутствия конкретных договоренностей по итогам саммита.
Однако на пресс-конференции в Ханое глава МИД КНДР Ли Ен Хо заявлял, что в ходе переговоров с Д.Трампом Ким Чен Ын предлагал лишь частичную отмену санкций в отношении Северной Кореи.
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