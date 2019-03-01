Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9337 RUR   0.0258 GBR   2.2547 TRY   0.3183

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.22 0.28 Brent 66.03 -0.36

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 01.03.2019 20:45

Трамп назвал переговоры с Ким Чен Ыном содержательными

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что переговоры в Ханое с лидером КНДР Ким Чен Ыном носили предметный характер.

"Хорошо вернуться домой из Вьетнама - чудесного места. У нас были очень содержательные переговоры с Ким Чен Ыном: мы знаем, что они хотят, а они знают, что у нас должно быть", - написал он на своей странице в Twitter.

"Отношения очень хорошие, давайте посмотрим, что произойдет дальше!" - добавил он.

Переговоры Д.Трампа и Ким Чен Ына завершились в минувший четверг в Ханое раньше запланированного. Лидеры США и КНДР по итогам переговоров не подписали никаких соглашений.

Д.Трамп на итоговой пресс-конференции заявил, что принял решение "подождать", а не заключать "плохого соглашения". Позднее в интервью телеканалу Fox News он объяснил, что лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах в Ханое отказался от полной денуклеаризации, которой добивались Соединенные Штаты, и это стало причиной отсутствия конкретных договоренностей по итогам саммита.

Однако на пресс-конференции в Ханое глава МИД КНДР Ли Ен Хо заявлял, что в ходе переговоров с Д.Трампом Ким Чен Ын предлагал лишь частичную отмену санкций в отношении Северной Кореи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, КНДР, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Трамп хотел, чтобы на саммите в Ханое Ким Чен Ын пошел ва-банк - госдепартамент Трамп заявляет, что не боится покидать переговоры, это касается и КНДР и Китая Все санкции против КНДР остаются в силе - Трамп Трамп назвал своего бывшего адвоката Коэна лжецом в ответ на выдвинутые им обвинения Трамп рассчитывает на помощь России и Китая в деле денуклеаризации КНДР Трамп лично одобрил кибероперацию против российских "троллей" в день промежуточных выборов 2018 года - ТВ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]