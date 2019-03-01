AccessBank проводит тендер

ЗАО "AccessBank" приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере.
Как сказано в сообщении банка, тендер объявлен на проведение ремонтно-строительных работ.
Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу [email protected] либо по номеру: (+994 55) 201 07 98 для получения подробной информации.
Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: 6 марта 2019 года.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»