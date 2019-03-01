Банкам не стоит возвращаться к политике активного кредитования физлиц - Рустамов

Решение вопроса проблемных кредитов населения Азербайджана сильно повлияет на процесс оздоровления банков, считает глава Центрального банка страны Эльман Рустамов.

"Указ президента Ильхама Алиева о решении вопроса проблемных кредитов физических лиц окажет сильное влияние на оздоровление банковского сектора. Некоторые проблемные банки, на мой взгляд, будут полностью оздоровлены", - сказал Э.Рустамов в интервью телеканалу REAL TV.

При этом глава ЦБ Азербайджана отмечает, что в будущем банки не должны возобновлять кредитную экспансию. "Банкам не стоит возвращаться к политике активного кредитования физических лиц. Необходимо тщательно просчитывать риски по каждому кредиту, и я скажу, что некоторые банки уже ведут эту работу. Кроме того, банки должны трезво оценивать свои возможности и не гнаться за сиюминутной прибылью, а создавать долгосрочную стратегию", - отметил Э. Рустамов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о дополнительных мерах по решению проблемы просроченных кредитов физических лиц.

Указ предусматривает возмещение в течение трех месяцев разницы по основному долгу физических лиц по кредитам в иностранной валюте на сумму до $10 тыс., возникшей в результате девальваций (в 2015г - ИФ), за счет средств государственного бюджета. Средства будут возмещаться по курсу на 28 февраля 2019 года (1,7 манат/$1).

При этом за каждый доллар основного долга по кредитам, заключенным до 21 февраля 2015 года, будет компенсироваться 0,25 манат ($0,15), а по займам, выданным в период от 22 февраля до 21 декабря 2015 года - 0,6 манат ($0,35).

Согласно указу, банкам со стороны Центрального банка на основе обращения Палаты по надзору над финансовыми рынками будет выделено 682 млн манатов на проведение реструктуризации проблемных валютных кредитов граждан на сумму до $10 тыс. и займов в национальной валюте на сумму до 17 тыс. манатов.

При этом размер компенсационной выплаты каждому физлицу не должен превышать сумму эквивалентную $5 тыс.

Ранее глава Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы отметил, что данный указ охватит свыше 800 тыс. человек. На эти цели планируется направить из госбюджета свыше 700 млн манатов.

А.Мамедов