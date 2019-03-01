Баку призвал китайские компании создавать СП для деятельности в Азербайджане

Использование потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) в рамках инициативы «Один пояс - один путь» открывает широкие возможности для сотрудничества в экономической сфере, считает министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

«Использование потенциала ТМТМ в рамках инициативы Китая «Один пояс - один путь» открывает широкие возможности для сотрудничества в экономической сфере, в частности в области инвестиций, торговли и транзита. ТМТМ имеет преимущества, которые позволяют осуществлять грузоперевозки из Китая в Европу и в обратном направлении», - сказал Ш.Мустафаев в Пекине в ходе 7-го заседания азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Министр также проинформировал о благоприятных условиях, созданных для бизнеса на территориях промышленных парков и кварталов в Азербайджане, и призвал китайские компании к созданию совместных предприятий.

Ш.Мустафаев сообщил, что по итогам 2018 года товарооборот между Азербайджаном и Китаем составил $1,3 млрд. «На долю Азербайджана приходится 43% всего товарооборота Китая со странами Южного Кавказа. Тем не менее, существует еще большой потенциал для увеличения торгового оборота», - сказал министр.

По его словам, в Азербайджане действуют около 120 компаний с китайским капиталом. Инвестиции китайских компаний в азербайджанскую экономику превышают $800 млн.

В свою очередь, директор департамента Евразии министерства коммерции Китая Лу Вейдон отметил, что КНР заинтересован в развитии экономических отношений с Азербайджаном.

По завершению заседания МПК был подписан итоговый протокол, который предусматривает расширение сотрудничества между двумя странами в промышленной сфере, ИКТ, АПК, транзитной, логистической, торговой, туристической, инвестиционной, финансовой и гуманитарной сферах.

ТМТМ - проект, инициированный с целью повышения транзитного потенциала и развития стран Каспийского региона. Данный маршрут пролегает из Китая в Европу через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию. В результате совместной работы участников ТМТМ создан контейнерный сервис Nomad Express и уже начали курсировать пилотные контейнерные поезда из Китая в Азербайджан, Грузию и Турцию.

Б.Рустамбеков