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СНГ 01.03.2019 17:38

Лукашенко планирует участвовать в выборах президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен выдвигаться в президенты на предстоящих выборах.

"Как мне сейчас кажется, я это заявление делаю исходя из нынешнего состояния своего, страны. Я не смогу не выдвинуть свою кандидатуру на пост президента", - заявил А.Лукашенко в пятницу на встрече со СМИ и представителями общественности.

"Все может измениться, и здоровье, и еще что-то, и придется по-другому поступить. (...) Но я выдвину свою кандидатуру, вы избирайте любого, можете за меня не голосовать. Это будет нормально", - сказал президент.

Глава государства заметил, что "если что-то обвалится потом, если вы меня упрекнете, я скажу, что вы могли за меня проголосовать".

А.Лукашенко заявил, что не будет вести предвыборную агитацию, потому что "столько лет работаю президентом, меня каждая собака в каждом дворе знает".

"Если меня не выберут, я не обижусь, я буду понимать, что пришло мое время уходить", - отметил он.

При этом А.Лукашенко подчеркнул, что не намерен удерживать власть и передавать ее по наследству. "Я не собираюсь свою политическую жизнь продлевать за счет каких-то выкрутасов и конфигураций. Обещаю вам, что на тот свет меня с президентского кресла не понесут", - сказал глава государства.

По словам А Лукашенко, у его детей нет желания становится президентами. "У нас должность президента тяжкая должность. Я не говорю, что мучаюсь и прочее. Никто в это не поверит. Иногда мучаюсь, иногда радуюсь", - сказал он.

А.Лукашенко возглавляет Белоруссию с 1994 года.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]