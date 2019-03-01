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Дальнее зарубежье 01.03.2019 17:43

России есть смысл обсуждать с Венесуэлой лишь вопрос об уходе Мадуро на пенсию - Болтон

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что переговоры между Россией и властями Венесуэлы могут быть полезны лишь в том случае, если речь на них идет об уходе Николаса Мадуро от власти.

"Переговоры между Россией и дружками Мадуро полезны только, если они обсуждают выход Мадуро на пенсию..." - написал он на своей странице в Twitter.

По мнению советника Дональда Трампа, Венесуэла продвинется вперед только вследствие перемен. "Перемены - это единственный путь вперед в Венесуэле", - добавил он.

Ранее в пятницу в Москве состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.

Д.Родригес заявила, что Венесуэла стала "жертвой многоплановой агрессии со стороны США", отметив, что из положительных факторов можно сказать, что "это хороший момент для того, чтобы найти новые пути сотрудничества" с учётом сложившейся ситуации. Со своей стороны С.Лавров заявила, что Москва готова участвовать в международном посредничестве по Венесуэле.

Она также встретилась с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, также на 3 марта у нее запланирована встреча со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Вместе с тем, это уже третий визит высокопоставленных лиц Венесуэлы в Россию за текущую неделю. Так, в начале недели Москву посетили замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль и министр промышленности Тарек Эль-Айссами.

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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, РОССИЯ, БОЛТОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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