России есть смысл обсуждать с Венесуэлой лишь вопрос об уходе Мадуро на пенсию - Болтон

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что переговоры между Россией и властями Венесуэлы могут быть полезны лишь в том случае, если речь на них идет об уходе Николаса Мадуро от власти.
"Переговоры между Россией и дружками Мадуро полезны только, если они обсуждают выход Мадуро на пенсию..." - написал он на своей странице в Twitter.
По мнению советника Дональда Трампа, Венесуэла продвинется вперед только вследствие перемен. "Перемены - это единственный путь вперед в Венесуэле", - добавил он.
Ранее в пятницу в Москве состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.
Д.Родригес заявила, что Венесуэла стала "жертвой многоплановой агрессии со стороны США", отметив, что из положительных факторов можно сказать, что "это хороший момент для того, чтобы найти новые пути сотрудничества" с учётом сложившейся ситуации. Со своей стороны С.Лавров заявила, что Москва готова участвовать в международном посредничестве по Венесуэле.
Она также встретилась с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, также на 3 марта у нее запланирована встреча со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Вместе с тем, это уже третий визит высокопоставленных лиц Венесуэлы в Россию за текущую неделю. Так, в начале недели Москву посетили замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль и министр промышленности Тарек Эль-Айссами.
МИД Азербайджана с 1 марта начал оказывать консульские услуги через Службу ASAN
Президент Алиев утвердил ряд двусторонних азербайджано-белорусских документов
Пашинян своими действиями заводит переговоры по Карабаху в тупик - эксперт
Нефть перешла к падению на слабых статданных из США, Brent торгуется у $65,2 за баррель
Ахадов: Урегулирование проблемы просроченных кредитов населения затронет 311 тыс. судебных исков
Россельхознадзор запретил ввоз в ручной клади и багаже растениеводческой продукции из Азербайджана
Минэкологии будет осуществлять госконтроль за оценкой влияния на окружающую среду
Азербайджан упростит процедуры для туристических групп из Китая
Минкультуры получит 5 млн манатов на развитие азербайджанского кинематографа
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Позитивные шаги по Карабаху от Пашиняна маловероятны
Интервью начальника управления по работе с клиентами среднего и малого бизнеса ВТБ (Азербайджан) Эльчина Гасанова
С AccessBank на 8 марта мужчинам - шанс, женщинам - подарок!
В рамках проекта РИКЦ «Беседы об искусстве» в Баку прошла лекция «К истории одного портрета»
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса и Caspian European Club проведут бизнес-форум
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»