Азербайджан готов поставлять в Китай вина, табак и хлопок – министр экономики

Азербайджан в 2019 году организует три экспортные миссии в Китай, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.
«В настоящее время в Китае осуществляют деятельность Торговое представительство Азербайджана, в Урумчи и Шанхае действуют Винные дома, а в Луджоу создан Торговый дом Азербайджана. В этом году мы планируем направить в Китай три экспортные миссии», - сказал Ш.Мустафаев в Пекине в ходе встречи с министром коммерции Китая Джонг Шаном.
Ш.Мустафаев также отметил, что Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Китаем в сфере АПК, в частности чаеводства, хлопководства, шелководства, табаководства.
«В настоящее время мы с китайскими компаниями успешно сотрудничают в развитии материально-технической базы в сферах хлопководства и шелководства. В свою, очередь Азербайджан готов поставлять на китайский рынок высококачественную продукцию АПК, в том числе вина, табак, хлопок. В тоже время Азербайджан поддерживает импорт высококачественной продукции из Китая», - сказал министр, слова которого приводятся в сообщении Минэкономики.
Б.Рустамбеков
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