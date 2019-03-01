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Бизнес и законодательство 01.03.2019 17:47

Азербайджан готов поставлять в Китай вина, табак и хлопок – министр экономики

Азербайджан в 2019 году организует три экспортные миссии в Китай, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

«В настоящее время в Китае осуществляют деятельность Торговое представительство Азербайджана, в Урумчи и Шанхае действуют Винные дома, а в Луджоу создан Торговый дом Азербайджана. В этом году мы планируем направить в Китай три экспортные миссии», - сказал Ш.Мустафаев в Пекине в ходе встречи с министром коммерции Китая Джонг Шаном.

Ш.Мустафаев также отметил, что Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Китаем в сфере АПК, в частности чаеводства, хлопководства, шелководства, табаководства.

«В настоящее время мы с китайскими компаниями успешно сотрудничают в развитии материально-технической базы в сферах хлопководства и шелководства. В свою, очередь Азербайджан готов поставлять на китайский рынок высококачественную продукцию АПК, в том числе вина, табак, хлопок. В тоже время Азербайджан поддерживает импорт высококачественной продукции из Китая», - сказал министр, слова которого приводятся в сообщении Минэкономики.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КИТАЙ, МИССИИ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]