Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9337 RUR   0.0258 GBR   2.2547 TRY   0.3183

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.22 0.28 Brent 66.03 -0.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 3 Мар 4 Мар

Внешняя политика 01.03.2019 17:51

Президент Алиев утвердил ряд двусторонних азербайджано-белорусских документов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил ряд двусторонних соглашений с Беларусью, подписанных 19 ноября 2018 года.

Тексты соответствующих указов президента Азербайджана опубликованы в пятницу на сайте главы государства.

В частности, утверждено межправительственное соглашение о сотрудничестве в миграционной сфере, соглашение о сотрудничестве в сфере деятельности судебной экспертизы между МВД Азербайджана и Госкомитетом судебной экспертизы Беларуси, договор о сотрудничестве в сфере АПК между сельскохозяйственными ведомствами двух стран.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛАРУСЬ, ДОКУМЕНТЫ, РАТИФИКАЦИЯ


Похожие новости


Беларусь продолжит поставки вооружения Азербайджану Баку и Минск подписали пакет межгосударственных документов Азербайджан и Беларусь подписали пакет двусторонних документов

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]