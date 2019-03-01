Президент Алиев утвердил ряд двусторонних азербайджано-белорусских документов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил ряд двусторонних соглашений с Беларусью, подписанных 19 ноября 2018 года.
Тексты соответствующих указов президента Азербайджана опубликованы в пятницу на сайте главы государства.
В частности, утверждено межправительственное соглашение о сотрудничестве в миграционной сфере, соглашение о сотрудничестве в сфере деятельности судебной экспертизы между МВД Азербайджана и Госкомитетом судебной экспертизы Беларуси, договор о сотрудничестве в сфере АПК между сельскохозяйственными ведомствами двух стран.
Р.Бабаев
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