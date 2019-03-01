МИД Азербайджана с 1 марта начал оказывать консульские услуги через Службу ASAN

Министерство иностранных дел Азербайджана с 1 марта 2019 года начало оказывать консульские услуги через Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана, сообщает пресс-служба МИД.

«Для оказания консульских услуг в Службу "ASAN" командирована группа опытных сотрудников МИД»,- говорится в сообщении.

Консульские услуги будут оказываться в бакинском центре №5 Службы ASAN по проспекту Гейдара Алиева, 115.

Ф.Исазаде