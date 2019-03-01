Доходы ГНФАР в 2018г увеличились на 45%, расходы – на 4%

оходы Госнефтефонда Азербайджана в 2018 году составили 17 млрд 614,1 млн манатов, расходы – 11 млрд 455,6 млн манатов, говорится в сообщении фонда.

«По итогам 2018 года доходы Госнефтефонда Азербайджана составили 17 млрд 614,1 млн манатов (рост на 45,1% - ИФ), в том числе поступления от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана - 16 млрд 645,6 млн манатов, транзитные доходы – 18,1 млн манатов, бонусные выплаты – 765,2 млн манатов, поакровые выплаты – 4,1 млн манатов», - отмечает в информации.

Доходы от управления средствами фонда за отчетный период составили 181,1 млн манатов.

«Расходы ГНФАР в 2018 году составили 11 млрд 455,6 млн манатов (рост на 3,9% по сравнению с 2017г - ИФ). В структуре расходов за минувший год наибольшая часть пришлась на трансферты в госбюджет – 10 млрд 959 млн манатов», – отмечается в информации.

Кроме того, расходы на улучшение жилищных условий беженцев составили 200 млн манатов, реконструкцию Самур-Абшеронской оросительной системы – 90 млн манатов, строительство железной дороги Баку-Тбилиси Карс – 176,1 млн манатов, на финансирование Госпрограммы по обучению азербайджанской молодежи за рубежом на период 2007-2015гг – 7,2 млн манатов, административные расходы по управлению фондом – 23,3 млн манатов.

Внебюджетные расходы фонда от курсовой разницы составили 1 млрд 557,3 млн манатов.

По данным фонда, по итогам 2018 года активы ГНФАР увеличились на 7,56% - до $38 млн 515,2 тыс.

В 2017 году доходы ГФНАР составили 12 млрд 137,5 млн манатов, расходы – 11 млрд 15,5 млн манатов.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Нефтяной фонд представляет отчет о своих доходах и расходах раз в квартал.

Н.Аббасова