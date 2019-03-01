Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9337 RUR   0.0258 GBR   2.2547 TRY   0.3183

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.22 0.28 Brent 66.03 -0.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 3 Мар 4 Мар

Финансы 01.03.2019 18:06

Доходы ГНФАР в 2018г увеличились на 45%, расходы – на 4%

оходы Госнефтефонда Азербайджана в 2018 году составили 17 млрд 614,1 млн манатов, расходы – 11 млрд 455,6 млн манатов, говорится в сообщении фонда.

«По итогам 2018 года доходы Госнефтефонда Азербайджана составили 17 млрд 614,1 млн манатов (рост на 45,1% - ИФ), в том числе поступления от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана - 16 млрд 645,6 млн манатов, транзитные доходы – 18,1 млн манатов, бонусные выплаты – 765,2 млн манатов, поакровые выплаты – 4,1 млн манатов», - отмечает в информации.

Доходы от управления средствами фонда за отчетный период составили 181,1 млн манатов.

«Расходы ГНФАР в 2018 году составили 11 млрд 455,6 млн манатов (рост на 3,9% по сравнению с 2017г - ИФ). В структуре расходов за минувший год наибольшая часть пришлась на трансферты в госбюджет – 10 млрд 959 млн манатов», – отмечается в информации.

Кроме того, расходы на улучшение жилищных условий беженцев составили 200 млн манатов, реконструкцию Самур-Абшеронской оросительной системы – 90 млн манатов, строительство железной дороги Баку-Тбилиси Карс – 176,1 млн манатов, на финансирование Госпрограммы по обучению азербайджанской молодежи за рубежом на период 2007-2015гг – 7,2 млн манатов, административные расходы по управлению фондом – 23,3 млн манатов.

Внебюджетные расходы фонда от курсовой разницы составили 1 млрд 557,3 млн манатов.

По данным фонда, по итогам 2018 года активы ГНФАР увеличились на 7,56% - до $38 млн 515,2 тыс.

В 2017 году доходы ГФНАР составили 12 млрд 137,5 млн манатов, расходы – 11 млрд 15,5 млн манатов.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Нефтяной фонд представляет отчет о своих доходах и расходах раз в квартал.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГНФАР, ДОХОДЫ


Похожие новости


Доходы ГНФАР с 2001г от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ превысили $138 млрд Доходы ГНФАР в январе-сентябре 2018г от продажи прибыльной нефти и газа в рамках соглашений PSA превысили $7,4 млрд Доходы ГНФАР с 2001г от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ составили около $137,5 млрд Доходы ГНФАР в январе-октябре от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ и конденсата с Шах-Дениз составили около $8,3 млрд Доходы Госнефтефонда Азербайджана от продажи прибыльной нефти и газа в 2019 году составят около $8 млрд Активы Госнефтефонда Азербайджана в январе-сентябре увеличились на 9%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]