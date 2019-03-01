Азербайджан упростит процедуры для туристических групп из Китая

Азербайджан и Китай подписали меморандум в сфере туризма, сообщает министерство экономики Азербайджана.
«В рамках визита азербайджанской делегации в Китай, Государственное агентство по туризму Азербайджана и министерство культуры и туризма Китая подписали меморандум «Об упрощении групповых туристических поездок граждан Китая в Азербайджан», - отмечается в сообщении.
Кроме того, министерство культуры Азербайджана и министерство культуры и туризма Китая подписали протокол «О сотрудничестве в сфере культуры на 2019-2023 годы».
Азербайджанская делегация во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым находится с визитом в Китай. В рамках визита состоялось 7-ое заседание азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошли встречи с представителями правительства.
Б.Рустамбеков
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