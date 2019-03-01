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Туризм 01.03.2019 18:13

Азербайджан упростит процедуры для туристических групп из Китая

Азербайджан и Китай подписали меморандум в сфере туризма, сообщает министерство экономики Азербайджана.

«В рамках визита азербайджанской делегации в Китай, Государственное агентство по туризму Азербайджана и министерство культуры и туризма Китая подписали меморандум «Об упрощении групповых туристических поездок граждан Китая в Азербайджан», - отмечается в сообщении.

Кроме того, министерство культуры Азербайджана и министерство культуры и туризма Китая подписали протокол «О сотрудничестве в сфере культуры на 2019-2023 годы».

Азербайджанская делегация во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым находится с визитом в Китай. В рамках визита состоялось 7-ое заседание азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошли встречи с представителями правительства.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ТУРИЗМ, ГРУППЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]