Минэкологии будет осуществлять госконтроль за оценкой влияния на окружающую среду

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наделил Министерство экологии и природных ресурсов полномочиями по осуществлению госконтроля в сфере оценки влияния на окружающую среду и стратегической оценки экологии.
И.Алиев в пятницу утвердил соответствующие изменения в Положение о Минэкологии, они опубликованы на сайте главы государства.
В соответствии с изменениями, Минэкологии получило право выдавать (аннулировать) специальные аттестаты на проведение оценки воздействия на окружающую среду, вести соответствующий реестр.
Р.Бабаев
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