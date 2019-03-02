Банковские вклады населения в Азербайджане в январе сократились на 3,5% - регулятор

Банковские вклады населения в Азербайджане на 31 января 2019 года составляют 7 млрд 980,7 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

По данным палаты на конец 2018 года вклады населения в банках оценивались 8 млрд 269,7 млн манатов. Таким образом, в январе 2019 года банковские вклады населения сократились на 3,5%.

В структуре банковских вкладов населения на 31 января 2019 года срочные вклады составили 5 млрд 500,1 млн манатов (рост за январь 2019 года на 0,4% - ИФ), до востребования – 2 млрд 480,6 млн манатов (спад на 11,1%).

На конец января 2019 года депозиты юридических лиц в банках оцениваются в 10 млрд 566,7 млн манатов (рост в январе на 2,5%).

В целом, на конец января 2019 года суммарный объем вкладов и депозитов в банках Азербайджана составляет 18 млрд 547,4 млн манатов (спад на 0,2%).

А.Мамедов