Пашинян сообщил о планах посетить Брюссель 4 марта

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 4 марта посетит Брюссель, где встретится с "коллегами из ЕС".

"В понедельник готовлюсь с официальным визитом посетить Брюссель. С коллегами из ЕС будут обсуждены наши дальнейшие действия", - сказал Н.Пашинян на встрече с президентом Армении Арменом Саркисяном в пятницу в Ереване.