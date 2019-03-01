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Финансы 01.03.2019 19:03

Ахадов: Урегулирование проблемы просроченных кредитов населения затронет 311 тыс. судебных исков

Под процесс реструктуризации в Азербайджане попадают кредиты, задолженность по основной сумме которых превышает 900 млн манатов, заявил помощник первого вице-президента Халид Ахадов.

"Процесс реструктуризации проблемных кредитов физических лиц, инициированный президентом Ильхамом Алиевым, охватит кредиты, общая сумма основного долга по которым превышает 900 млн манатов. Штрафы и пеня по данным кредитам оцениваются 700 млн манатов", - сказал Х.Ахадов в эфире телеканала REAL TV.

Он добавил, что количество судебных дел по кредитам, подпадающих под действие указа о мерах по решению проблемных кредитов населения, составляет 311 тысяч.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о дополнительных мерах по решению проблемы просроченных кредитов физических лиц.

Указ предусматривает возмещение в течение трех месяцев разницы по основному долгу физических лиц по кредитам в иностранной валюте на сумму до $10 тыс., возникшей в результате девальваций (в 2015г - ИФ), за счет средств государственного бюджета. Средства будут возмещаться по курсу на 28 февраля 2019 года (1,7 манат/$1).

При этом за каждый доллар основного долга по кредитам, заключенным до 21 февраля 2015 года, будет компенсироваться 0,25 манат ($0,15), а по займам, выданным в период от 22 февраля до 21 декабря 2015 года - 0,6 манат ($0,35).

Согласно указу, банкам со стороны Центрального банка на основе обращения Палаты по надзору над финансовыми рынками будет выделено 682 млн манатов на проведение реструктуризации проблемных валютных кредитов граждан на сумму до $10 тыс. и займов в национальной валюте на сумму до 17 тыс. манатов.

При этом размер компенсационной выплаты каждому физлицу не должен превышать сумму эквивалентную $5 тыс.

Ранее глава Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы отметил, что данный указ охватит свыше 800 тыс. человек. На эти цели планируется направить из госбюджета свыше 700 млн манатов.

А.Мамедов

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Тэги: КРЕДИТЫ, РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ, СУДЫ


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