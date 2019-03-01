Вдохновленные небольшим увеличением участников манифестаций в минувшую субботу, 23 февраля, "желтые жилеты" Франции готовятся провести свою 16-ю акцию 2 марта, сообщают французские СМИ.

При этом телеканал BFMTV указывает на общее снижение числа манифестантов с начала проведения их протестной кампании 17 ноября 2018 года. "Их было 46 тыс. в последнюю субботу, то есть на 5 тыс. больше, чем в 14-й день мобилизации (16 февраля - ИФ). Несмотря на это небольшое увеличение, "желтые жилеты" уже не так многочисленны, как в начале протеста три с половиной месяца назад", - говорится в обзоре, опубликованном в пятницу на сайте канала.

Однако, отмечается в публикации, организаторы протестного движения рассчитывают в марте придать ему новый импульс, чтобы удержать массовую мобилизацию "желтых жилетов" на продолжительную перспективу.

В группе социальной сети, посвященной требованиям "желтых жилетов", объявлено о многих мероприятиях по стране в рамках предстоящей 16-й акции.

Ожидается, что центральным пунктом протестных действий, как и каждую субботу, будет Париж. Немалое число активистов требуют "вернуться к истокам и не подавать заявки на манифестацию". Они считают, что форма "восстания" может произвести на правительство больший эффект. Сбор назначается у Триумфальной арки.

Крупная манифестация готовится на севере страны в Лилле. О ней объявлено как о "региональной и международной". Организаторы призвали присоединиться к ним "желтые жилеты" из Бельгии, а также протестующих против обнищания населения из Люксембурга, Великобритании, Нидерландов и Германии. Кроме того, они распространили призыв к своим единомышленникам из Страсбурга пригласить немцев, из Тулузы - испанцев, из Марселя - итальянцев.

Готовится очередная манифестации в Бордо, где уже неоднократно происходили стычки протестующих с полицией. В Лионе сторонников движения призвали провести "черный марш": всем манифестантам одеться в черное "в знак траура по своему будущему, обреченному на презрение и обскурантизм".

Префектура Ренна, где 23 февраля произошли погромы, запретила проводить манифестации 2 марта во всей центральной части бретонской столицы.

Манифестации "желтых жилетов" как официально заявленные, так и самовольные готовятся в субботу еще в ряде городов Франции.