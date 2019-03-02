Азербайджан на следующей неделе отправит экспортную миссию в Польшу

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) организует 6-10 марта экспортную миссию в Польшу, отмечается в сообщении Минэкономики.
"Экспортная миссия, в которую войдут 22 азербайджанские компании, будет направлена в Варшаву. В рамках миссии азербайджанские предприниматели проведет двусторонние встречи с польскими компаниями, обсудят вопросы экспорта продукции", - отмечается в сообщении.
В состав экспортной миссии включены компании, занимающиеся производством вина и прочих спиртных напитков, а также пищевой и косметической продукции.
В 2018 году Азербайджан организовал 11 экспортных миссий в 10 стран мира.
В целом, до сих пор осуществлено 25 экспортных миссий по продвижению бренда «Made in Azerbaijan».
А.Мамедов
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