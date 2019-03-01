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ТЭК 01.03.2019 20:30

Нефть перешла к падению на слабых статданных из США, Brent торгуется у $65,2 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к резкому падению в ходе торгов в пятницу и завершают в минусе текущую неделю на слабых статданных из США.

Цена майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:08 МСК упала на $1,07 (1,61%) - до $65,24 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,92 (1,61%) - до $56,30 за баррель.

С начала недели цена североморской нефти Brent снизилась на 2,8%, североамериканской WTI - на 1,7%.

Как стало известно в пятницу, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале понизился до 54,2 пункта с 56,6 пункта месяцем ранее. Значение индекса стало минимальным с ноября 2016 года. Аналитики в среднем ожидали менее существенного снижения индекса, до 55,8 пункта.

Тем временем индекс потребительского доверия, рассчитываемый Мичиганским университетом, в прошлом месяце повысился до 93,8 пункта с январского уровня в 91,2 пункта. Предварительные данные указывали на рост индикатора до 95,5 пункта, и эксперты в среднем ожидали его пересмотра до 95,9 пункта.

Между тем из данных опроса аналитиков и анализа данных о танкерных перевозках, проведенных агентством Bloomberg, следует, что добыча в странах ОПЕК в феврале упала на 560 тыс. баррелей в сутки, до 30,5 млн б/с. Эксперты JBC Energy оценивают падение добычи в 550 тыс. б/с.

Иными словами, страны картеля перевыполнили условия сделки о сокращении нефтедобычи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]