Главы МИД Франции и ФРГ представят в СБ ООН несколько совместных инициатив

Франция и Германия приняли решение представить в СБ ООН несколько совместных инициатив, сообщили в пятницу во французском внешнеполитическом ведомстве.
"Франция и Германия решили внести вместе несколько совместных инициатив (на рассмотрение в СБ ООН - ИФ)", - говорится в сообщении МИД Франции, опубликованном по случаю председательства этой страны с 1 марта в СБ ООН.
В министерстве не уточнили, о каких именно вопросах идет речь.
В нем отмечается, что министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и глава МИД ФРГ Хайко Маас в ходе своих визитов в Нью-Йорк представят эти инициативы.
Ожидается, что Ж.-И.Ле Дриан посетит Нью-Йорк с 28 марта до 2 апреля.
Кроме того, в сообщении обозначены основные приоритеты Франции на время ее председательства в СБ ООН. Среди них - борьба с финансированием терроризма, разрешение конфликтов, а также проблема изменения климата.
"Под председательство Франции СБ ООН продолжит следить, в частности, за ситуацией в Сирии, Йемене и Мали", - также отметили во французском МИД.
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