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Дальнее зарубежье 01.03.2019 22:03

Главы МИД Франции и ФРГ представят в СБ ООН несколько совместных инициатив

Франция и Германия приняли решение представить в СБ ООН несколько совместных инициатив, сообщили в пятницу во французском внешнеполитическом ведомстве.

"Франция и Германия решили внести вместе несколько совместных инициатив (на рассмотрение в СБ ООН - ИФ)", - говорится в сообщении МИД Франции, опубликованном по случаю председательства этой страны с 1 марта в СБ ООН.

В министерстве не уточнили, о каких именно вопросах идет речь.

В нем отмечается, что министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и глава МИД ФРГ Хайко Маас в ходе своих визитов в Нью-Йорк представят эти инициативы.

Ожидается, что Ж.-И.Ле Дриан посетит Нью-Йорк с 28 марта до 2 апреля.

Кроме того, в сообщении обозначены основные приоритеты Франции на время ее председательства в СБ ООН. Среди них - борьба с финансированием терроризма, разрешение конфликтов, а также проблема изменения климата.

"Под председательство Франции СБ ООН продолжит следить, в частности, за ситуацией в Сирии, Йемене и Мали", - также отметили во французском МИД.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ФРГ, ООН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]