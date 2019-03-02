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Дальнее зарубежье 02.03.2019 09:15

Порядка 8 тыс. палестинцев вышли на акцию протеста на границе сектора Газа и Израиля

Около 8 тыс. палестинцев принимают участие в акции протеста на границе сектора Газа и Израиля, сообщает в пятницу "Едиот Ахронот".

По данным сайта этой газеты, демонстранты собрались на нескольких участках вдоль границы. Они поджигали шины и бросали небольшие самодельные взрывные устройства в солдат Армии обороны Израиля.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ПАЛЕСТИНЦЫ, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]