Порядка 8 тыс. палестинцев вышли на акцию протеста на границе сектора Газа и Израиля

Около 8 тыс. палестинцев принимают участие в акции протеста на границе сектора Газа и Израиля, сообщает в пятницу "Едиот Ахронот".

По данным сайта этой газеты, демонстранты собрались на нескольких участках вдоль границы. Они поджигали шины и бросали небольшие самодельные взрывные устройства в солдат Армии обороны Израиля.