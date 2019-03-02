Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9337 RUR   0.0258 GBR   2.2547 TRY   0.3183

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.22 0.28 Brent 66.03 -0.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 4 Мар 5 Мар

Регион 02.03.2019 09:27

Турция и США обсуждают вопрос о поставках систем ПРО "Пэтриот" - Чавушоглу

Турецкая и американская делегации обсуждают возможность поставок Анкаре американских систем ПРО "Пэтриот", пишет в пятницу "Дейли сабах" со ссылкой на слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

"Теперь американцы говорят, что они могли бы продать "Пэтриот", и наши делегации ведут переговоры", - заявил он. М.Чавушоглу отметил, что недавно Анкара в конце концов получила положительный ответ от Вашингтона на ее письмо об этих поставках, направленное почти два года назад.

М.Чавушоглу добавил, что если переговоры с США не принесут успеха, тогда Турция рассмотрит другие варианты.

Ранее он заявил, что приобретение Турцией российских систем С-400 уже "решенное дело".

В декабре 2018 года стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Турции ракетных комплексов "Пэтриот" на сумму $3,5 млрд.

В начале января турецкое издание "Йени шафак" сообщило, что американская делегация, прибывшая в Анкару для обсуждения условий продажи зенитных ракетных комплексов "Пэтриот", выдвигала в качестве условия этой сделки отказ Турции от приобретения российских систем С-400.

Позже глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США не могут требовать от Анкары отмены контракта на поставку С-400 в обмен на поставку систем "Пэтриот".

М.Чавушоглу подчеркнул, что контракт по зенитным ракетным системам С-400 с Россией уже подписан и его реализация не может быть поставлена под сомнение.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, США, ПВО, ДИАЛОГ


Похожие новости


Министр обороны Турции в четверг обсудит Сирию в Вашингтоне США оказывают давление на Турцию из-за С-400, но Анкара способна этому противостоять - Песков США оказывают большое давление на Турцию в связи с поставками С-400 - Эрдоган Глава Нацразведки США объяснил сложности в отношениях Вашингтона и Анкары "растущим авторитаризмом" в Турции Эрдоган обсудил с Трампом создание зоны безопасности в Сирии Эрдоган сообщил о заверениях Трампа способствовать созданию зоны безопасности в Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]