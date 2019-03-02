Турецкая и американская делегации обсуждают возможность поставок Анкаре американских систем ПРО "Пэтриот", пишет в пятницу "Дейли сабах" со ссылкой на слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
"Теперь американцы говорят, что они могли бы продать "Пэтриот", и наши делегации ведут переговоры", - заявил он. М.Чавушоглу отметил, что недавно Анкара в конце концов получила положительный ответ от Вашингтона на ее письмо об этих поставках, направленное почти два года назад.
М.Чавушоглу добавил, что если переговоры с США не принесут успеха, тогда Турция рассмотрит другие варианты.
Ранее он заявил, что приобретение Турцией российских систем С-400 уже "решенное дело".
В декабре 2018 года стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Турции ракетных комплексов "Пэтриот" на сумму $3,5 млрд.
В начале января турецкое издание "Йени шафак" сообщило, что американская делегация, прибывшая в Анкару для обсуждения условий продажи зенитных ракетных комплексов "Пэтриот", выдвигала в качестве условия этой сделки отказ Турции от приобретения российских систем С-400.
Позже глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США не могут требовать от Анкары отмены контракта на поставку С-400 в обмен на поставку систем "Пэтриот".
М.Чавушоглу подчеркнул, что контракт по зенитным ракетным системам С-400 с Россией уже подписан и его реализация не может быть поставлена под сомнение.
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