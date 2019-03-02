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Карабахский конфликт 02.03.2019 00:37

Мамедъяров призвал страны ОИС воздержаться от сотрудничества с Ереваном на оккупированных территориях

Армения делает все для укрепления оккупации азербайджанских территорий, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Армения с целью укрепления итогов оккупации азербайджанских территориях продолжает политику разграбления природных ресурсов и уничтожения истории и Исламского наследия на этих землях; можно сказать, ежедневно нарушает режим прекращения огня, убивая и раня азербайджанских солдат и мирных граждан», - подчеркнул Э.Мамедъяров на 46-й сессии министров иностранных дел Организации Исламского сотрудничества (ОИС) в Абу-Даби, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Министр высоко оценил поддержку, оказываемую странами-членами ОИС справедливой позиции Баку в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув, что это нашло отражение в резолюциях глав МИДов ОИС, и призвав международное сообщество последовать примеру этой организации и осудить агрессорско-оккупационную политику Еревана.

«Армения пытается привлечь страны-члены (ОИС – Иф-АЗ) к экономическому и культурному сотрудничеству в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, используя его, в том числе, в туристических целях… Призываем страны-члены воздержаться от этого», - заявил Э.Мамедъяров.

Р.Бабаев

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]