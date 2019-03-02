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Дальнее зарубежье 02.03.2019 09:53

США контактируют с режимом Мадуро по теме безопасности американцев - спецпредставитель Абрамс

Американский спецпредставитель по Венесуэле Эллиот Абрамс в пятницу заявил, что Вашингтон контактирует с представителями венесуэльского президента Николаса Мадуро, в основном, по теме безопасности граждан США.

"Наши разговоры с режимом, главным образом, касаются темы безопасности американцев", - сказал Э.Абрамс, выступая в пятницу в госдепе.

Он отметил, что безопасность американцев является главными приоритетом Вашингтона.

"У нас есть посольство в Венесуэле. В тюрьме в Венесуэле находятся 12 американцев. В Венесуэле насчитываются десятки тысяч американских граждан. И безопасность всех американцев - главный вопрос, вызывающий у нас тревогу", - добавил спецпредставитель.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]