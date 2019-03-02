США контактируют с режимом Мадуро по теме безопасности американцев - спецпредставитель Абрамс

Американский спецпредставитель по Венесуэле Эллиот Абрамс в пятницу заявил, что Вашингтон контактирует с представителями венесуэльского президента Николаса Мадуро, в основном, по теме безопасности граждан США.

"Наши разговоры с режимом, главным образом, касаются темы безопасности американцев", - сказал Э.Абрамс, выступая в пятницу в госдепе. Он отметил, что безопасность американцев является главными приоритетом Вашингтона. "У нас есть посольство в Венесуэле. В тюрьме в Венесуэле находятся 12 американцев. В Венесуэле насчитываются десятки тысяч американских граждан. И безопасность всех американцев - главный вопрос, вызывающий у нас тревогу", - добавил спецпредставитель.