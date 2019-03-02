Супруги Вомбиеры возлагают на Ким Чен Ына ответственность за гибель своего сына

Родители американского студента Отто Вомбиера, скончавшегося после заключения в КНДР, обвинили в смерти своего сына северокорейское руководство и лично Ким Чен Ына, сообщает в пятницу телеканал CNN.

"Ким Чен Ын и его жестокий режим несут ответственность за смерть нашего сына Отто. Ким Чен Ын и его жестокий режим несут ответственность за невообразимую безжалостность и бесчеловечность. И никакие извинения не могут этого изменить ", - заявили Фрэд и Синди Вомбиеры.

После второй встречи с лидером КНДР президент США Дональд Трамп заявил, что он не считает, что Ким Чен Ын ответственен за смерть О.Вомбиера.

"Он сказал мне, что он не знал об этом (о ситуации со студентом - ИФ), и я поверю ему на слово", - заявил Д.Трамп в четверг.

22-летний американский студент О.Вомбиер скончался 19 июня 2017 года в США. В марте 2016 года его арестовали в КНДР и приговорили к 15 годам заключения и исправительных работ за кражу северокорейского пропагандистского плаката. Позднее, в июне 2017 года, власти КНДР решили его освободить. Студента перевозили в родной штат Огайо из КНДР в состоянии комы, и позднее он умер.