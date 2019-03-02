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Происшествия 02.03.2019 00:54

В дагестанском селе горят несколько домов

Распространение огня в селе Тисси-Ахитли в Цумадинском районе Дагестана удалось остановить, сообщили в пятницу вечером агентству "Интерфакс-Юг" в администрации района.

По данным представителя администрации, продолжают гореть 10 домов.

Ранее сообщалось, что огнем охвачено 20 домовладений.

"Порядка 10 домов горят в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана. Огонь локализован, пострадавших нет. В тушении принимают участие пожарные и местные жители", - сказал собеседник агентства.

По его словам, тушить пожар помогают более 500 местных жителей, огнем охвачены жилые дома террасного типа.

В пресс-службе Минздрава республики агентству сообщили, что на месте пожара дежурят две бригады скорой помощи. "Пострадавших нет, пока, по крайней мере, да помощью никто не обратился", - сказал собеседник агентства.

Населенный пункт находится в труднодоступном месте.

Информация о пожаре поступила дежурному МЧС по региону в 21:00 мск.

По данным властей, всего в этом селе около 300 домов.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ПОЖАР, ЛОКАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]