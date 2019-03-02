В дагестанском селе горят несколько домов

Распространение огня в селе Тисси-Ахитли в Цумадинском районе Дагестана удалось остановить, сообщили в пятницу вечером агентству "Интерфакс-Юг" в администрации района.

По данным представителя администрации, продолжают гореть 10 домов.

Ранее сообщалось, что огнем охвачено 20 домовладений.

"Порядка 10 домов горят в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана. Огонь локализован, пострадавших нет. В тушении принимают участие пожарные и местные жители", - сказал собеседник агентства.

По его словам, тушить пожар помогают более 500 местных жителей, огнем охвачены жилые дома террасного типа.

В пресс-службе Минздрава республики агентству сообщили, что на месте пожара дежурят две бригады скорой помощи. "Пострадавших нет, пока, по крайней мере, да помощью никто не обратился", - сказал собеседник агентства.

Населенный пункт находится в труднодоступном месте.

Информация о пожаре поступила дежурному МЧС по региону в 21:00 мск.

По данным властей, всего в этом селе около 300 домов.