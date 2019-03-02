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Дальнее зарубежье 02.03.2019 10:40

Власти Канады инициировали процесс экстрадиции дочери главы Huawei в США

Минюст Канады начал процесс экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу в США, сообщает в пятницу телеканал CNBC.

"Сегодня сотрудники министерства юстиции Канады публикуют документ, который официально дает старт процесс экстрадиции по делу Мэн Ваньчжоу", - говорится в сообщении Минюста Канады.

После публикации документа Минюстом дело заслушает суд. Если суд решит, что Мэн Ваньчжоу следовать экстрадировать, то затем окончательное решение об экстрадиции примет министр юстиции Канады.

Дата слушаний по экстрадиции будет назначена 6 марта.

1 декабря прошлого года финдиректор и дочь основателя китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде по требованию США в связи с делом о нарушении американских санкций против Ирана.

В конце января СМИ сообщали, что Канада получила от США официальный запрос на экстрадицию Мэн Ваньчжоу.

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Тэги: КАНАДА, США, HUAWEI, ЭКСТРАДИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]