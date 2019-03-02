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Дальнее зарубежье 02.03.2019 15:02

Глава МИД Британии, комментируя доклад ОЗХО, призвал Дамаск уничтожить химоружие

Глава МИД Великобритании Джереми Хант в пятницу, комментируя доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), который указывает на применение хлора в сирийской Думе в апреле 2018 года, призвал Дамаск уничтожить всё химическое оружие.

"Химическое оружие было применено в сирийской Думе в апреле 2018 года, и это подтверждено сегодняшним докладом ОЗХО. Режим Асада должен отказаться от химоружия, уничтожить его и закрыть свою программу (по производству химоружия - ИФ)", - написал он в Twitter.

Он отметил, что Лондон будет стремиться к тому, чтобы те, кто применил химоружие в Думе, понесли за это наказание.

Ранее ОЗХО распространила доклад, в котором говорится, что собранная миссией ОЗХО по установлению фактов в Сирии информация дает достаточные основания полагать, что в ходе атаки в сирийской Думе в апреле 2018 года был использован хлор.

7 апреля 2018 года представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения.

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия.

В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия. Россия сочла видеоматериалы о данном инциденте постановочными.

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Тэги: БРИТАНИЯ, МИД, СИРИЯ, ХИМОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]