Глава МИД Британии, комментируя доклад ОЗХО, призвал Дамаск уничтожить химоружие

"Химическое оружие было применено в сирийской Думе в апреле 2018 года, и это подтверждено сегодняшним докладом ОЗХО. Режим Асада должен отказаться от химоружия, уничтожить его и закрыть свою программу (по производству химоружия - ИФ)", - написал он в Twitter.
Он отметил, что Лондон будет стремиться к тому, чтобы те, кто применил химоружие в Думе, понесли за это наказание.
Ранее ОЗХО распространила доклад, в котором говорится, что собранная миссией ОЗХО по установлению фактов в Сирии информация дает достаточные основания полагать, что в ходе атаки в сирийской Думе в апреле 2018 года был использован хлор.
7 апреля 2018 года представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения.
14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия.
В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия. Россия сочла видеоматериалы о данном инциденте постановочными.
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