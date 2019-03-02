Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов считает нынешнюю ситуацию в мире более опасной, чем противостояние времен "холодной войны".

"Приходится признать, что в известном смысле нынешняя ситуация гораздо опаснее, чем та, что имела место в годы "холодной войны" - тогда, несмотря на всю глубину идеологических противоречий, здравый смысл и чувство ответственности за судьбы мира подталкивали враждующие державы к мудрым решениям в сфере контроля за вооружениями и разоружения", - сказал В.Чижов, выступая в пятницу в Греции на сессии "Российское видение международного порядка" 4 Дельфийского экономического форума.

По его словам, "мы стоим буквально у последней черты, за которой просматривается полный демонтаж системы сдержек и противовесов в ядерной области".

"И дело здесь не в пристрастиях и капризах отдельных руководителей, а в последовательной политике, которая сформировалась еще 17 лет назад, во времена другой администрации США - той, которая пустила под откос Договор об ограничении систем противоракетной обороны", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

В.Чижов отметил, что "каждый раз, когда Вашингтон денонсировал очередной договор с Россией, делалось это под совершенно надуманными предлогами".

Нечто подобное, констатировал он, наблюдается и в экономической сфере.

"Система трубопроводов, обеспечивающая энергобезопасность Европы, появилась на свет опять-таки в разгар "холодной войны". Конечно, и в те времена существовали силы, препятствовавшие развитию этих проектов, однако тогдашние лидеры западноевропейских стран смогли найти в себе силы не поддаться их давлению. Остается надеяться, что их мужество передастся нынешнему поколению европейских лидеров", - предположил постпред РФ при ЕС.

Трансляция с Дельфийского экономического форума ведется в интернете.