"Приходится признать, что в известном смысле нынешняя ситуация гораздо опаснее, чем та, что имела место в годы "холодной войны" - тогда, несмотря на всю глубину идеологических противоречий, здравый смысл и чувство ответственности за судьбы мира подталкивали враждующие державы к мудрым решениям в сфере контроля за вооружениями и разоружения", - сказал В.Чижов, выступая в пятницу в Греции на сессии "Российское видение международного порядка" 4 Дельфийского экономического форума.
По его словам, "мы стоим буквально у последней черты, за которой просматривается полный демонтаж системы сдержек и противовесов в ядерной области".
"И дело здесь не в пристрастиях и капризах отдельных руководителей, а в последовательной политике, которая сформировалась еще 17 лет назад, во времена другой администрации США - той, которая пустила под откос Договор об ограничении систем противоракетной обороны", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.
В.Чижов отметил, что "каждый раз, когда Вашингтон денонсировал очередной договор с Россией, делалось это под совершенно надуманными предлогами".
Нечто подобное, констатировал он, наблюдается и в экономической сфере.
"Система трубопроводов, обеспечивающая энергобезопасность Европы, появилась на свет опять-таки в разгар "холодной войны". Конечно, и в те времена существовали силы, препятствовавшие развитию этих проектов, однако тогдашние лидеры западноевропейских стран смогли найти в себе силы не поддаться их давлению. Остается надеяться, что их мужество передастся нынешнему поколению европейских лидеров", - предположил постпред РФ при ЕС.
Трансляция с Дельфийского экономического форума ведется в интернете.
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